Trattativa avanzata con il Milan, altro acquisto in Serie A

Dopo un avvio piuttosto a rilento, il calciomercato estivo del Milan comincia a prendere il via e la società rossonera non intende fermarsi sul fronte delle entrate.

Dopo lo Scudetto della passata stagione, il Milan e Stefano Pioli nel Campionato appena concluso hanno avuto qualche difficoltà, soprattutto in relazione alla continuità dei risultati, ai numerosi infortuni e a qualche giocatore non in piena forma fisica.

Nonostante alcuni ostacoli, la squadra rossonera si è qualificata alla prossima edizione della Champions League, grazie anche alla penalizzazione in classifica inflitta alla Juventus, e proverà a ripartire per conquistare la seconda stella.

Calciomercato Milan, arrivano i primi colpi in entrata

La cosa certa del Milan era quella di ricostruire una base solida societaria, dopo i licenziamenti di Maldini e Massara: da pochi giorni è arrivata l’ufficialità, e a guidare l’area tecnica e il mercato della società rossonera saranno Moncada e D’Ottavio.

A livello di giocatori, dopo un avvio piuttosto lento della società, il Milan sta cominciando a formare la propria squadra, mettendo a segno i primi colpi di mercato: dopo i rinforzi targati Loftus-Cheek e Luka Romero, oggi a Milanello è arrivato Pulisic, giocatore molto duttile sul campo, che può ricoprire sia il ruolo di centrocampista sia il ruolo di attaccante.

Non mancano poi le uscite, come quella di Tonali: nessuno, nemmeno i non-milanisti, si sarebbe mai aspettato la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Il centrocampista rossonero, dichiaratosi da sempre tifoso rossonero, è volato in Inghilterra per una cifra attorno agli 80 milioni di euro.

Alla propria base hanno fatto rientro anche i vari Bakayoko, Brahim Diaz, Dest e Vranckx e ora la società rossonera dovrà lavorare per coprire i buchi lasciati dai calciatori non riscattati.

Calciomercato Milan, occhi su un terzino della Serie A

Dopo l’ufficialità dei primi tre acquisti di questa sessione estiva di mercato, il Milan è pronto ad affondare per un altro giocatore, proveniente dalla Serie A: la società del diavolo è particolarmente interessata a Wilfried Singo, esterno del Torino.

Come riportato dal giornalista di DAZN Accomando Orazio, il Milan ha incontrato l’entourage del calciatore del Torino per provare a portare a termine il colpo. Come contropartita, la società rossonera starebbe pensando di offrire Junior Messias, che però non è particolarmente apprezzato dal tecnico Juric. L’allenatore granata avrebbe puntato gli occhi su Pobega, ma al momento la volontà del Milan è quella di trattenerlo nella capitale lombarda.