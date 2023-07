Trattativa col Milan: “Non ne voglio parlare”

Il Milan di Pioli starebbe cercando un nuovo attaccante da affiancare a Giroud nella prossima stagione. Le parole di uno dei possibili candidati

Il club rossonero è alla ricerca di una prima punta che può fare al caso di Pioli, dopo gli addii ormai certi di Origi e Rebic. I due calciatori andranno presto via da Milano: sul croato c’è l’interesse del Besiktas, che lo vorrebbe il prestito. Intanto il Milan, a sorpresa, ha chiuso per l’acquisto di Okafor.

Tra i candidati per l’attacco c’era anche Marko Arnautovic, attaccante del Bologna. La scorsa non è stata una delle sue migliori stagioni, complice qualche infortunio di troppo ma anche un rapporto mai sbocciato con il tecnico Thiago Motta.

Infatti nel corso della stagione, pur essendo tornato arruolabile, all’austriaco è stato spesso preferito Barrow prima punta o Zirkzee o addirittura Sansone. Tanto che nel 2023 ha trovato una sola volta il gol, contro la Cremonese nel finale di stagione. Sotto gli occhi dei riflettori il rapporto con Thiago Motta, mai del tutto sbocciato.

Arnautovic-Milan, la rivelazione

Si era parlato, dunque, di possibile addio, soprattutto in caso di permanenza dell’ex centrocampista come tecnico del Bologna. Cosa poi avvenuta. Tra le squadre più indicate c’era proprio il Milan, alla ricerca di un nuovo attaccante. Per lui si sarebbe trattato di un ritorno ai Navigli, avendo già giocato ad inizio carriera all’Inter. Il giocatore ha provato a fare chiarezza sul proprio futuro, parlando in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Valles.

“Per rispetto non voglio parlare di mercato, non mi piace farlo. Sono un calciatore e dunque sono tenuto solo a fare il mio lavoro di campo. Non mi piace proprio parlare di mercato. Non so cosa succederà da qui in avanti e quale sarà il mio futuro. Ho un contratto di due anni e sto bene qui al Bologna. Mi trovo alla grande sia con lo staff, sia con i tifosi, sia in città. Poi sappiamo tutti che il calcio è strano e può succedere di tutto da un giorno all’altro”.

Le sue dichiarazioni non si sono limitate a questo. Incalzato da alcuni giornalisti gli è stato chiesto esplicitamente di come sono andate le cose con il club rossonero e se ha mai parlato con qualcuno dell’ambiente meneghino. “Milan? Ripeto non ho parlato con nessuno, e non ho sentito nessuno. Sono felice di essere qui e non voglio parlare di mercato. Sono concentrato solo a dare il massimo in ritiro”. Maldini lo aveva individuato come vice Giroud, ma il suo addio ha cambiato totalmente i piani dei rossoneri. Che adesso hanno preso Okafor e sono pronti a chiudere Chukwueze.