UFFICIALE – Pulisic al Milan: “Un onore essere qui”, poi il retroscena su Ibrahimovic

I Rossoneri hanno ufficializzato l’arrivo della stella americana dal Chelsea. Svelato anche il numero di maglia che indosserà lo statunitense.

Dopo giorni di attesa è finalmente arrivato il comunicato ufficiale. Christian Pulisic è un nuovo giocatore del Milan per 20 milioni di euro bonus compresi. Il capitano degli Stati Uniti è il quarto acquisto del Diavolo dopo Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero.

Sui suoi canali social il Milan ha ufficializzato l’acquisto dell’ex Chelsea. Di seguito il comunicato ufficiale:

Nel pomeriggio c’è anche stata la sua prima conferenza stampa:

Quali sono i tuoi obiettivi? Sono e qui e cercherò di aiutare la squadra a vincere titoli, ho esperienza con il Chelsea. Vincere la Champions è stato bellissimo, ci proverò anche qui.

Perché il Milan rispetto ad altri club? Il Milan ha una storia incredibile. Ho parlato con Pioli e ho avuto la sensazione di essere desiderato. Mi hanno voluto fortemente e l’ho apprezzato molto.

La maglia numero 11 significa qualcosa? Chi vorresti emulare? Con Ibrahimovic questo numero ha assunto un significato leggendario. È un numero che mi piaceva. Per quanto riguarda le leggende, ce ne sono tantissime: Ibra appunto, ma anche Kakà, loro li ricordo.

Quale posizione preferisci? Mi trovo bene sia come trequartista che come esterno destro. Ma sono abituato a giocare anche a sinistra.

Il derby si giocherà pochi giorni prima del tuo compleanno? Che regalo vorresti farti? Sicuramente vorrei vincerlo e magari segnare un gol. Sarebbe un bellissimo compleanno.

Quando hai avuto i primi contatti con il club? Sono stato contattato quando ero in nazionale. Dopo aver sentito il mister e alcuni compagni ho subito deciso. Sono molto contento della mia scelta.

Come è visto il Milan negli Stati Uniti? Ci sono tanti fan del Milan in USA, come ci sono in tutto il mondo. Fin da bambino ho sempre visto tante maglie rossonere in tutti gli stadi.

Preferiresti vincere lo Scudetto o la Champions League? Vorrei vincere entrambi trofei. La Serie A è un campionato nuovo per me e per me sarebbe un titolo nuovo. In Champions cercheremo di migliorare le prestazioni dello scorso anno.