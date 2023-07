UFFICIALE – Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Newcastle: il comunicato

Ufficiale, Sandro Tonali è un giocatore del Newcastle United UF: arriva il comunicato ufficiale da parte del club inglese con tutti i dettagli.

Il centrocampista lascia il Milan dopo due stagioni, essendo stato prelevato dal Brescia nella finestra di mercato del 2021 in prestito e poi riscattato per un totale di circa 20 milioni di euro. Il suo contratto era previsto fino al 2027, ma essendo lui tifoso del Milan non sarebbe stato un problema trovare un accordo per rinnovare a cifre maggiori ma soprattutto con un progetto costruito attorno a lui.

Vista l’ottima stagione appena conclusa, punto più alto la semifinale di Champions League giocata contro l’Inter rivelatasi una vetrina europea fondamentale, ha catturato l’attenzione di diversi club che si sono interessati a lui.

Tonali al Newcastle, il comunicato del club inglese

Giunge al termine anche la trattativa che ha visto protagonista Sandro Tonali. Il centrocampista, ormai ex rossonero, ha svolto le visite mediche e ha firmato con il Newcastle per un contratto di 8 milioni + 2 di bonus fino a 6 anni.

Su tutti il Newcastle fresco di qualificazione in Champions con il quarto posto in Premier League. Il club, di proprietà araba, ha accelerato sul giocatore con una proposta impossibile da rifiutare né per lui né per le casse rossonere. Alla società rossonera 80 milioni di euro per il suo cartellino.

Di seguito il comunicato sui canali social del club inglese: