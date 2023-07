Ultim’ora Milan, altro colpo in arrivo per Pioli: affare vicino alla chiusura

Il Milan ha spinto sull’acceleratore sul mercato e a pochi giorni dalla presentazione Pulisic batte un altro colpo.

Il Milan è deciso e scatenato sul mercato, consapevole di cosa serve alla rosa di Stefano Pioli per ereggersi ai livelli dei top club, quanto in Italia quanto in Europa. Messo a segno l’ultimo colpo, quello di Christian Pulisic dal Chelsea, Giorgio Furlani è adesso ritornato a lavorare sul centrocampo.

Non basterà infatti l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek. La partenza di Sandro Tonali e l’infortunio longevo di Ismael Bennacer costringono al doppio colpo.

Il Milan ha chiuso l’operazione Reijnders: cifre e dettagli

Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i rossoneri hanno chiuso l’affare Tijjani Reijnders con l’AZ Alkmaar.

Decisivo il rilancio operato nella notte dal club di via Aldo Rossi: l’operazione si definisce sulla base di 20 milioni di euro più bonus per il cartellino del centrocampista classe ’98, che firmerà con il Diavolo un contratto quinquennale (fino al 2028) da 1,7 milioni di euro netti a stagione.

Parti al lavoro per ultimare la documentazione necessaria, Reijnders potrebbe arrivare a Milano nella giornata di lunedì per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.