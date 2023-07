Ultim’ora Milan, novità su Reijnders: succederà entro domani

Continua il pressing del Milan nelle trattative con l’AZ per Tijjani Reijnders: importanti novità attese nella giornata di domani.

Le negoziazioni tra le due dirigenze proseguono ad oltranza: a spingere per la chiusura è certamente quella rossonera, intenzionata a ufficializzare un ulteriore rinforzo a centrocampo dopo Ruben Loftus-Cheek, in modo da ovviare all’addio di Sandro Tonali e alla lunga assenza per infortunio di Ismael Bennacer.

Il club olandese, dal canto suo, si è detto disposto a privarsi del suo gioiellino. Un po’ meno ad accettare ulteriori sconti sulla sua valutazione minima di 25 milioni di euro, lievitata a causa dell’interessamento di numerosi club europei.

Reijnders, entro domani la risposta dell’AZ all’ultima offerta del Milan

Come confermato da Gianluca Di Marzio in trasmissione a “Calciomercato – L’originale“, il Milan ha dunque presentato una nuova offerta, più vicina alla richiesta dell’AZ Alkmaar: 19 milioni di euro di parte fissa più 4 di bonus prestazionali.

La palla passa dunque nelle mani degli olandesi che, sempre stando a quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato di Sky, avrebbero deciso di prendersi 24 ore di tempo per riflettere sulla proposta dei rossoneri.

Pertanto, entro domani sera arriveranno importanti aggiornamenti sull’esito dell’operazione: il Milan rimane comunque piuttosto fiducioso sul definitivo sì dell’AZ. A tal proposito, l’assist decisivo potrebbe averlo dato lo stesso Reijnders, desideroso di vestire la maglia rossonera al punto di aver rifiutato ogni altra possibile destinazione: il centrocampista ha già trovato l’accordo con Moncada e Furlani per un ingaggio annuale da 1,7 milioni.