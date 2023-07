Ultim’ora Milan, Pulisic si avvicina: cosa manca per chiudere

Sono ore decisive per l’esito della trattativa tra Milan e Chelsea per Christian Pulisic, ormai ad un passo dal vestire la maglia rossonera.

Nonostante inizialmente la distanza tra domanda e offerta fosse piuttosto ampia, le due società hanno continuato a negoziare ad oltranza al fine di trovare una soluzione che potesse accontentare tutte le parti in gioco.

Vista la notevole abbondanza nel ruolo e la sua marginalità nel progetto tecnico, i Blues non hanno alcuna intenzione di ostacolare la partenza dell’esterno d’attacco statunitense. Dal canto loro, i rossoneri sarebbero contenti di accoglierlo, in modo da regalare un ulteriore rinforzo a Stefano Pioli per il reparto offensivo dopo Luka Romero.

Pulisic, attesa la risposta del Chelsea all’ultima offerta del Milan: c’è ottimismo

Considerando l’ottimo rapporto tra le rispettive dirigenze, c’è molta fiducia sul fatto che l’ex Borussia Dortmund possa infine trasferirsi da Londra a Milano, in modo analogo a quanto fatto da Ruben Loftus-Cheek negli scorsi giorni.

Come raccontato nella serata di ieri, il Milan ha recapitato al Chelsea la sua ultima offerta, avvicinandosi ulteriormente all’iniziale richiesta da 30 milioni di euro, poi abbassata a 25. Stavolta, Moncada e Furlani hanno messo sul piatto 22 milioni di euro, di cui 18 di parte fissa e 4 di eventuali bonus. Si attende dunque la risposta del club di Todd Boehley, che arriverà presumibilmente nelle prossime ore.

Difatti, secondo quanto riportato da Claudio Raimondi in trasmissione a SportMediaset, i Blues sembrerebbero intenzionati ad accettare la cifra proposta dai rossoneri per il cartellino di Pulisic. Se tali indiscrezioni venissero poi confermate, la fumata bianca potrebbe arrivare addirittura tra oggi e domani.