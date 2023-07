Ultim’ora Milan, Reijnders è atterrato a Linate: i dettagli

Il Milan presto accoglierà il suo nuovo acquisto,infatti, Tijjani Reijnders è arrivato a Linate

Il Milan, durante questa sessione di mercato, si è portato avanti con gli acquisti per rinnovare la rosa in vista della prossima stagione e, oggi, il club rossonero è pronto a dare il benvenuto al suo quasi neo centrocampista Tijjani Reijnders. Infatti, secondo quanto riportato da TMW, il centrocampista è atterrato all’areoporto di Milano Linate. Domani si terranno le visite mediche e, successivamente, non resta che attendere la firma del contratto.



L’offerta del Milan per Reijnders

Il centrocampista è ad un passo dal diventare ufficialmente un giocatore rossonero, infatti, l’AZ Alkmaar ha accettato l’offerta del Milan e, dopo la firma del contratto, al giocatore olandese andranno 19 milioni di euro più 4 mln di bonus. Inizialmente, l’offerta era di 18 mln di euro più 3 di bonus ma, questa, è stata rialzata per potersi assicurare il colpo. Dunque, presto, il club di Milano potrà contare sulla presenza del suo nuovo giocatore in campo.