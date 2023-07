Visite mediche nelle prossime ore: tutto fatto per l’addio al Milan

Nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima della firma in calce al contratto: tutto definito l’affare che vedrà partire un giocatore del Milan.

Il Milan è sicuramente una delle società più attive in queste prime settimane di calciomercato estivo: è dell’ultim’ora la notizia che Christian Pulisic è pronto a vestire la maglia rossonera. L’affare con il Chelsea è in dirittura d’arrivo e nelle prossime ore dovrebbe iniziare l’iter che lo porterà poi alla firma con il club milanista. Un’affare importante per la squadra di Stefano Pioli, che intende rilanciare le proprie ambizioni in vista della prossima stagione. Troppi i punti di distacco dai Campioni d’Italia del Napoli, malgrado un percorso in Champions eccellente. Oltre alla competizione europea, i rossoneri vogliono tornare a lottare anche per il vertice, motivo per cui la società sta attuando diversi movimenti sul mercato.

Non mancano le operazioni in uscita, visto che sono diversi i calciatori del Milan finiti sulla lista dei cedibili. A tal riguardo, in queste ore è arrivato un aggiornamento importante: nelle prossime ore il rossonero si sottoporrà alle visite mediche con il nuovo club. Scopriamo insieme, a questo punto, qual è il calciatore in procinto di lasciare il Milan nelle prossime ore.

Tutto fatto: i dettagli sulla cessione

Dopo la stagione in prestito allo Spezia, Daniel Maldini è pronto a lasciare nuovamente a titolo temporaneo il Milan in questa sessione estiva di calciomercato.

A fare il punto della situazione è il portale tuttomercatoweb.com, secondo cui il figlio d’arte è ormai a un passo dall’Empoli. Secondo la medesima fonte, la trattativa tra le due società in questione ormai è in dirittura d’arrivo e l’attaccante svolgerà le visite mediche di rito con la formazione toscana già nelle prossime ore. I test atletici propedeutici all’ufficialità sono previsti, infatti, tra la giornata di sabato e di domenica.

Affare, come accennato in precedenza, sulla base di un accordo a titolo temporaneo, con opzione di riscatto e controriscatto. Un’ulteriore occasione per il giovane attaccante rossonero, che ha bisogno di minutaggio e continuità per poter esprimere il proprio potenziale al massimo e per poter accrescere il proprio bagaglio tecnico-tattico. La speranza della dirigenza del Milan, in ogni caso, è che questa nuova esperienza faccia bene al ragazzo, in modo da ritrovarsi una risorsa in casa importante anche per il futuro. Da qui, la volontà del club rossonero di procedere a un nuovo prestito per Maldini jr.