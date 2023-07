Zoe Cristofoli, mamma mia: col vestitino blu è stupenda (FOTO)

Zoe Cristofoli incanta tutti su Instagram. La foto con il vestito blu postata nelle sue storie fa impazzire tutti i suoi followers.

Trovare una compagna o una moglie di un calciatore che non sia bella o abbia un corpo da sogno è praticamente impossibile ad oggi, la maggior parte dei calciatori ha al proprio fianco donne meravigliose, lo sa bene il difensore del Milan: Theo Hernandez. Il giocatore rossonero da ormai due anni è fidanzato con la bellissima Zoe Cristofoli modella, fashion influencer e dj.

Zoe Cristofoli nasce a Verona nel 1996 e diventa sempre più popolare attraverso il suo profilo Instagram, grazie al quale riesce a farsi conoscere anche nel mondo della moda. Viene soprannominata La Tigre di Verona per i suoi numerosi tatuaggi e per il suo stile definito “hardcore”. Ha avuto numerose relazioni con personaggi celebri, tra cui spiccano Andrea Cerioli e Fabrizio Corona.

La storia con Theo però è veramente seria, i due infatti dopo due anni di fidanzamento, la scorsa estate hanno annunciato sui social che sarebbero presto diventati genitori. Il 7 aprile 2022 è nato il piccolo Theo Junior Hernandez che ha radicalmente cambiato la vita della coppia riempiendola di amore puro. I tre sono una famiglia stupenda a dimostrarlo anche i vari scatti e video che entrambi pubblicano sui propri social che ritraggono tutti e tre felici insieme. La coppia però ha deciso che per il momento non mostrerà il viso del piccolo Theo, quindi tutti gli scatti sono di spalle o con la faccia del bimbo oscurata.

Zoe Cristofoli e la storia su Instagram che ha fatto impazzire tutti

Zoe, oltre ad essere una mamma eccezionale non ha di certo abbandonato il suo lavoro e subito dopo il parto ha ripreso a lavorare con il proprio corpo mostrandosi in tutta la sua bellezza.

Sui social Zoe è una social star e conta sul suo profilo Instagram oltre 1.2 milione di Followers. Ha prestato la sua immagine a diversi brand nazionali posando per shooting fotografici in Italia e all’estero, e nel 2017 è anche comparsa nel video Come se non ci fosse un domani di Omar Pedrini.

Zoe oltre che nei suoi post, si mostra anche nelle stories di Instagram dove mostra i suoi look giornalieri e qualche giorno fa ha postato un suo scatto mentre si trovava in vacanza, mentre indossava un mini dress blu che metteva in mostra tutti i suoi tatuaggi.