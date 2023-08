15 milioni per il difensore: il Milan è avvisato

Calciomercato Milan, il club rossonero è stato già avvisato: 15 milioni di euro per accaparrarsi il forte difensore.

I rossoneri sono tra le squadre più attive in questa sessione di calciomercato, con tantissimi volti nuovi che sono arrivati a vestire la maglia rossonera e molti giocatori che invece rispetto alla passata stagione non vestiranno più la gloriosa maglia del Milan. La rivoluzione ha coinvolto un po’ tutte le zone del campo, con il centrocampo che è stata certamente la zona più coinvolta da questa rivoluzione, tra i nomi in uscita come quello di Sandro Tonali e i tanti arrivi come quello di Tijjani Reijnerd, Yunus Musah e Ruben Loftus Cheek..

Stefano Pioli però è pronto ad abbracciare una mini rivoluzione anche nella zona difensiva, visto che potrebbe arrivare un nuovo difensore da inserire all’interno delle rotazioni che saranno fisiologiche visto che il Milan è atteso da una nuova stagione in cui si punta ad arrivare il più in fondo possibile in tutte e tre le competizioni. In particolare, al club rossonero è arrivato un ultimatum da parte del club proprietario del cartellino del difensore: 15 milioni per acquistarlo oppure non se ne fa nulla. Andiamo a vedere nel dettaglio di chi si tratta e le ultime notizie sulla trattativa per l’acquisto.

Ultimatum per il difensore: 15 milioni o niente da fare

Stiamo parlando del difensore irlandese Andrew Omobamidele di proprietà del Norwich City. La squadra inglese milita attualmente in Championship, l’equivalente inglese della nostra Serie B. Per il promettente difensore classe 2002 il club di Oltremanica chiede ben 15 milioni di euro e non ha alcuna intenzione di spostarsi da quella posizione. L’hanno già comunicato chiaramente al Milan, senza un’offerta da 15 milioni di euro l’affare non si potrà chiudere in nessun modo. A questo punto dunque il Milan sta pensando ad un’altra ipotesi per arrivare al difensore irlandese.

La dirigenza rossonera sta infatti pensando di non affondare subito il colpo in questa sessione di mercato, bensì sta provando a strappare al Norwich City la promessa di chiudere l’affare nel corso della sessione invernale del calciomercato. Vista la poca possibilità di trovare spazio al Milan al momento dunque, il club di Via Aldo Rossi vorrebbe chiudere l’affare per il mercato di gennaio, magari lasciando il calciatore in prestito in Inghilterra fino alla fine della stagione per consentirgli di fare maggiore esperienza grazie al minutaggio che il club inglese gli garantirebbe. Seguiranno aggiornamenti sulla trattativa nel corso delle prossime giornate.