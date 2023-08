Baggio a sorpresa su Tonali: “Non me lo sarei mai aspettato!”

Roberto Baggio, uno dei calciatori italiani più forti di sempre, ha di recente rilasciato un’intervista a Sportweek in cui ha parlato del calcio italiano, ponendo attenzione anche sul Milan.

Roberto Baggio nella sua ultima intervista ha parlato dell’attualità del calcio italiano, ma anche dei vari fenomeni che questo sport sta affrontando in questo periodo storico. L’ex-fantasista italiano ha esposto anche un suo punto di vista sulla Serie A di questi anni e sulla nuova stagione che sta per avere inizio.

Le parole di Roberto Baggio sul Milan

“Ho seguito poco il mercato estivo, ma due movimenti mi sono rimasti in testa. Il primo è il passaggio di Tonali al Newcastle, che non mi aspettavo. Il Milan senza di lui perde molto. Poi quello di Frattesi all’Inter.” Dunque, il Divin Codino è rimasto stupido dalla partenza dell’ex numero 8 del Milan e non si aspettava assolutamente ciò.

“Difficile capire chi vincerà il campionato. Tutti hanno cambiato qualcosa e le milanesi in particolare hanno cambiato tanto e hanno provato a rinforzarsi, ma hanno bisogno di tempo per trovare la quadra. Il Napoli vorrà confermarsi e la Juve proverà a riscattarsi con il vantaggio di poter puntare tutto sul campionato. Sarà importante vedere come partono.” Infine, Baggio ci ha tenuto anche a dire la sua per quanto riguarda la prossima Serie A, che partirà domani.