Accordo raggiunto: Milan, tutto apparecchiato per il nono colpo

Il Milan è in continuo fermento. Il trio Furlani-Moncada-D’Ottavio ha bloccato il nono acquisto stagionale che andrà a rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Ecco il nome.

Il dipartimento sportivo di casa Milan, guidato da trio Giorgio Furlani-Geoffrey Moncada- Antonio D’Ottavio, ha un obiettivo da raggiungere entro la fine di questo mese. Si chiama sfoltire la rosa: ben sei sono i giocatori da piazzare, da Origi a De Ketelaere, passando per Adli, Messias, Caldara e Ballo-Tourè. Quest’ultimo e il trequartista belga sono attualmente i giocatori richiesti sul mercato e sono in corso delle trattive tra il Milan e i club interessati per definire la trattativa.

Nel caso di Ballo-Touré, però, la trattativa è ancora in alto mare. Le due pretendenti, ovvero Fulham e Werder Brema, non sono riuscite a finalizzare la trattativa. Se gli inglesi sono riusciti a soddisfare le esigenze del Milan, ovvero 4 milioni di euro di offerta per il cartellino, il giocatore ha rifiutato la destinazione. Caso opposto per i tedeschi, che hanno offerto un milione in meno rispetto al Fulham ma il senegalese sembra propenso alla destinazione. Sullo sfondo c’è sempre il Bologna, ma il Milan non può aspettare e, in attesa della risoluzione della situazione, ha già trovato un suo sostituto che vada a ricoprire così il ruolo di vice Theo Hernandez.

Accordo di massima per il vice Theo Hernandez: il nome

Il profilo prescelto, in termini di età e costo è, secondo i colleghi di Sky, un giocatore che già conosce il campionato italiano. Si tratta di Riccardo Calafiori, già bloccato dal club di Via Aldo Rossi. Il terzino italiano, giovanissimo è un classe 2002, milita attualmente con la maglia del Basilea che lo ha acquistato lo scorso anno dalla Roma per circa un milione di euro. Riccardo ha avuto tantissimo minutaggio la scorsa stagione, ben 23 partite di campionato, oltre alle 8 partite di Conference League dove il club svizzero è arrivato sino alle semifinali arrendendosi solo contro la Fiorentina.

Il Milan ha trovato l’accordo con il Basilea per un prestito con diritto di riscatto e la trattativa potrebbe già concludersi nei prossimi giorni. Calafiori può garantire tanta corsa accompagnata da una buona tecnica che potrà certamente svilupparsi vista la presenza di Theo Hernandez come riferimento. Inoltre è anche un giocatore molto versatile, tanto che può giocare sia centrale e, anche se con qualche lacuna in più, sia da terzino destro. Il profilo giusto per Pioli che è pronto ad accogliere il suo nono acquisto.