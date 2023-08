Addio concreto: c’è la Premier League, il Milan fa cassa

Il Milan, dopo i vari acquisti in questa sessione di calciomercato, è pronto ad accogliere offerte per i suoi esuberi. E uno di questi è in direzione Premier League.

Il Milan di Stefano Pioli è una squadra che può essere paragonata ad un cantiere in continua evoluzione. In queste settimane sono arrivati ben 8 giocatori, l’ultimo lo statunitense Yunus Musah dal Valencia per una cifra per 20 milioni. C’è tanta curiosità sui tutti i nuovi arrivi, ma anche degli oggettivi dubbi da parte di tutta la tifoseria in quanto questi devono adattarsi sia agli schemi di Pioli sia al campionato italiano.

Allo stesso tempo, però, ai tanti acquisti devono corrispondere alcune cessioni. Una rosa così ampia e ricca di giocatori, con ben 34 tesserati, dev’essere urgentemente smaltita anche per evitare la presenza di possibili malcontenti nello spogliatoio che potrebbero danneggiare l’operato di Pioli. Uno degli esuberi, però, sembra aver trovato una nuova collocazione. Trattativa in corso.

Saelemaekers verso la Premier League: lo vuole il Wolverhampton

Alexis Saelemakers è uno dei giocatori che è prossimo per una partenza dal Milan. Arrivato nel gennaio 2020 dall’Anderlecht, il classe 1999 è subito imposto come un giocatore estremamente duttile, può ricoprire tutti i ruoli della fascia destra d’attacco, ed è stato uno dei protagonisti della vittoria dello scorso Scudetto. La storia d’amore con i rossoneri, però, potrebbe terminare dopo 140 partite giocate e condite da 10 gol.

Gli arrivi di Christian Pulisic, Samuel Chukwueze e Luka Romero hanno resto il giocatore belga come quarta scelta come esterno destro d’attacco e non troverebbe nemmeno spazio come terzino destro, vista la presenza del capitano Davide Calabria e di Alessandro Florenzi. La miglior soluzione per la sua carriera, visti i soli 24 anni e quindi con un grande futuro davanti, è quella di lasciare Milano e andare alla riceca di nuovi lidi.

Su di lui c’è un forte interessamento del Wolverhampton Wanderers, che gioca in Premier League. Il tecnico Julen Lopetegui, infatti, è alla ricerca di un duttile esterno offensivo, che possa far competizione con Pablo Sarabia e Fabio Silva, testato in questo precampionato come ala anche se è una punta centrale di base. Il profilo del belga è considerato interessante e nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’offerta al Milan il quale chiede una cifra tra i 10 e i 15 milioni per Saelemakers. Un prezzo anche abbastanza accessibile per i Lupi che potrebbero affondare rapidamente la trattativa.