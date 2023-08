Addio Milan, cessione ad un passo: in Serie A

Il Milan continua a puntellare la rosa, per Pioli manca ancora qualche pedina per riempire gli ultimi slot, proprio oggi però sembra più lontano un obiettivo seguito da tempo dalla dirigenza rossonera

Wilfried Singo, sembra sempre più lontano dalla maglia rossonera. L’esterno del Torino che quest’anno con Juric ha alternato grandi prestazioni ad altre non del tutto indimenticabili secondo Sky Sport è pronto a passare all’Atalanta alla corte di Gasperini grazie ad uno scambio.

Il giocatore spinto dall’ottima tradizione dell’Atalanta con i giocatori sulla fascia (Gosens, Hateboer, Conti etc) è molto contento dell’offerta ricevuta e sta facendo di tutto per rendere realtà il suo desiderio insieme ai suoi agenti. Escluso dalla corsa quindi il Milan, che aveva inseguito il calciatore già da qualche mese senza mai però fare un vero e proprio affondo decisivo. Cosa che invece i bergamaschi hanno fatto. Nelle prossime ore secondo le ultime potrebbero arrivare anche i vari annunci che ufficializzeranno l’arrivo dell’ivoriano a Bergamo.

Salutato Singo, il Milan fa partire la caccia all’esterno basso

Singo dunque come riportato da Sky Sport è pronto a passare all’Atalanta. Nella trattativa è stato inserito anche il giovane Brandon Soppy che farà il percorso inverso andando da Juric a Torino. Per ora come riportano le ultimissime, i due club hanno trovato l’accordo, stessa cosa anche per Singo con i nerazzurri. Per Soppy invece manca ancora qualcosa e saranno decisive le prossime ore per limare gli ultimi dettagli che però dovrebbero essere facilmente risolvibili, aprendo così alle ufficialità.

Il Milan dunque rimane ad osservare, la corsa all’esterno basso sembra non trovare fine, dopo aver corteggiato una serie di nomi che per varie motivazioni sono saltati. I rossoneri si trovano anche un altro obiettivo sempre più distante ed è quello di Luca Pellegrini. Il terzino di proprietà della Juventus ha vissuto un’ultima stagione di tante ombre. Con la prima metà in Germania e da gennaio a Roma sponda Lazio senza mai aver trovato fortuna ma soprattutto titolarità. Anche per un rapporto calcistico con Sarri che non sembrerebbe mai essere sbocciato ma il tecnico ex Napoli è pronto a dare una seconda chance all’esterno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti i biancocelesti sono pronti ad accogliere nuovamente il terzino a Roma. La formula concordata è quella del prestito con obbligo di riscatto ad una cifra non ancora resa nota. Secondo il quotidiano le prossime ore se non giorni saranno decisivi per perfezionare il passaggio dell’esterno. Sfuma dunque un altro obiettivo made in Furlani.