Addio Milan, ha firmato con il nuovo club: il comunicato

Arriva l’annuncio, il calciatore ha lasciato ufficialmente il Milan. Reso pubblico il comunicato del club.

Sono settimane molto importanti in casa Milan. Giorgio Furlani continua a lavorare in ottica calciomercato per completare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli, che ha voglia di rivalsa dopo la scorsa stagione che ha visto i rossoneri vincere zero titoli.

La Serie A 2023-2024 sta per iniziare. Il club rossonero affronterà il Bologna nella prima giornata di campionato lunedì alle ore 20:45. La sfida si terrà allo Stadio Dall’Ara e i ragazzi di mister Pioli giocheranno la prima gara in casa il 27 contro il Torino, solo allora potranno esordire nello storico impianto San Siro.

De Ketelaere-Atalanta, arriva l’annuncio del club: il comunicato

Il calciatore più lontano da Milano è Charles De Ketelaere, il fantasista belga è stato accostato all’Atalanta negli ultimi giorni e il club bergamasco ha assicurato ora il suo arrivo.

Infatti, pochi minuti fa l’Atalanta ha annunciato l’arrivo di De Ketelaere attraverso il proprio sito ufficiale. Il trequartista belga era stato pagato dal Milan intorno ai 35 milioni nell’estate 2022. Il Club bergamasco ha ufficializzato il prestito del calciatore. Di seguito il comunicato:

“Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da AC Milan – con opzione di riscatto per l’acquisizione definitiva – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Charles De Ketelaere. Atalanta BC rivolge un caloroso benvenuto a Charles, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra“.

Un acquisto flop, quello fatto dal Milan nella scorsa finestra estiva di mercato. La tifoseria rossonera ha aspettato molto CDK, ma nemmeno il tempo ha fatto migliorare le sue statistiche. Un assist e zero gol in Serie A, sarà da capire se alla corte di mister Gasperini potrà rilanciarsi nuovamente.