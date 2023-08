Addio Milan nelle prossime ore: ormai è fatta, finalmente via

Il Milan si prepara ad ufficializzare un’altra cessione. Trovata l’intesa decisiva: il club saluta un esubero e incassa nuove risorse.

Ha intenzione di concretizzare ancora diverse altre operazioni di mercato il Milan. Il club, sfruttando i fondi incamerati tramite la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, è riuscito a potenziare tutti i reparti garantendo a Stefano Pioli ampie opzioni di scelta. La rosa, però, nel frattempo è diventata rosa fin troppo numerosa. Ecco perché la priorità, in questi giorni, consisterà nel trovare una sistemazione alternativa ai 4 giocatori, fuori dai piani del tecnico, che si stanno allenando a parte rispetto al resto del gruppo.

Uno di questi risponde al nome di Divock Origi, reduce da una stagione quanto mai deludente: appena 2 gol in 36 apparizioni, 8 partite saltate per infortunio e tante prestazioni incolori. Un bottino che ha spinto il management guidato da Gerry Cardinale ad inserirlo nella lista dei sacrificabili. Per lui si erano fatte avanti alcune società dell’Arabia Saudita ma ogni contatto è stato messo in stand-by dallo stesso ex Liverpool, che spera in una chiamata proveniente dalla Premier League: alla corsa si è iscritto il West Ham che, almeno finora, si è però limitato ad alcuni sondaggi esplorativi.

Segnato anche il destino di Alexis Saelemaekers scivolato ai margini in seguito agli acquisti di Samuel Chukwueze, Luka Romero e Christian Pulisic. L’esterno, in particolare, piace al Villarreal ma non va escluso un possibile trasferimento in Bundesliga e in Inghilterra, dove ha diversi estimatori. Via pure Mattia Caldara, rientrato alla base dopo l’esperienza vissuta in prestito allo Spezia: il 29enne (in scadenza nel 2024) è nel mirino del Verona e del Besitktas, che dal Milan ha già preso Ante Rebic.

Milan, imminente la cessione: fumata bianca all’orizzonte

A lasciare la compagnia sarà poi Fodé Ballo-Touré, ormai ad un passo dal Werder Brema. I contatti sono proseguiti in maniera positiva nelle scorse ore, consentendo alle parti coinvolte di trovare l’intesa decisiva e sistemare i dettagli dell’affare. I tedeschi acquisteranno il senegalese (poco impiegato da Pioli nell’ultima annata) a titolo definitivo, versando nelle casse rossonere 4 milioni: risorse che il Milan impiegherà per regalare al tecnico un altro alter-ego di Theo Hernandez.

La scelta è ricaduta su Riccardo Calafiori, sbarcato al Basilea il 31 agosto 2022 ed ormai divenuto una colonna portante della squadra elvetica. L’alternativa all’ex Roma è Emanuele Valeri, messosi in grande luce con indosso la maglia del Lecce. L’effetto domino sta per scattare: i fuochi d’artificio in casa Milan sono ben lungi dall’essere conclusi.