Addio Milan, nuova pretendente per il rossonero: “Passi avanti del club”

Con il calciomercato agli sgoccioli, la dirigenza rossonera è al lavoro per piazzare gli ultimi colpi in uscita, vediamo di chi si tratta.

La regina di questa sessione di calciomercato estiva è senza dubbio la società rossonera che ha messo a segno ben 9 colpi in entrata rivoluzionando centrocampo e attacco spendendo la bellezza di 120 milioni di euro, una cifra monstre per una squadra del calcio italiano.

Il tecnico Stefano Pioli ora dispone di una squadra degna di nota capace, almeno sulla carta poi vedremo cosa dirà il campo, di competere con qualsiasi club in Italia e perché no, c’è sempre la suggestione Europa che, dopo la semifinale di Champions League raggiunta lo scorso anno, ora non è più un’utopia.

Calciomercato Milan, passi avanti per la cessione del calciatore

Ora che il capitolo acquisti sembrerebbe essere chiuso, la dirigenza rossonera è al lavoro per piazzare alcuni colpi in uscita, esuberi presenti in rosa che non faranno parte del progetto tecnico dell’allenatore e che quindi, conseguenzialmente, dovranno cercare fortuna altrove.

Uno dei calciatori che sembrerebbe essere destinato a partire è il belga Alexis Saelemaekers che, seppur dimostrando sempre una certa propensione al sacrificio e alla duttilità, non rientrerebbe nei piani di squadra ora che il Milan gode di molte ali d’attacco più dinamiche e più forti del belga.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta che, tra le squadre interessate al calciatore, spunterebbe anche il Bologna aggiungendosi così di fatto a Betis Siviglia e West Ham nella lizza tra le possibili destinazioni del class 1999 che ora, così come i tifosi rossoneri, verrà a conoscenza nelle prossime ore del suo futuro.