ULTIM’ORA – Affare fatto per De Ketelaere, spunta la data delle visite mediche

Continua il mercato anche in fase di cessioni per il Milan, negli ultimi giorni una voce coinvolge sempre più con insistenza un rossonero che non ha convinto i tifosi nella sua prima stagione in Italia.

Charles De Ketelaere all’Atalanta diventa una voce sempre più grossa. Il calciatore belga spinge per un passaggio alla squadra di Gasperini e le due società come riportato da TMW si sono incontrate a Zingonia nella mattinata e secondo le ultime date da Sport Mediaset sembrerebbe che l’accordo si sia trovato, con conseguenti visite mediche programmate.

Come riporta il sito di calciomercato il talento belga si sente “prigioniero di se stesso” e vorrebbe cambiare aria per ritrovare il meglio della sua condizione fisica e mentale. Il calciatore vede in Gasperini e l’Atalanta la squadra per ripartire e trovare la brillantezza perduta.

De Ketelaere spinge e il Milan trova l’accordo con l’Atalanta

Il belga spinge per la cessione e oggi le due squadre si incontreranno per trovare un accordo che possa mettere il sorriso ad entrambe le parti. C’era però un dettaglio non di poco conto poi risolto con l’Atalanta ed era quello legato alle commissioni degli agenti. Ma secondo le ultime di Sport Mediaset sembrerebbe tutto risolto e spunta la data delle visite mediche per il trequartista belga.

La questione legata alla commissione richiesta dagli agenti dal belga sembrava difficile da risolvere e invece secondo Sport Mediaset nelle ultime ore c’è stata una svolta netta. Ciò ha permesso dunque alle due squadre di trovare un accordo per il passaggio del belga alla squadra di Gasperini. Si aspetterà dunque la giornata di domani, in cui sono state fissate le visite mediche dell’ex Club Brugge a Zingonia per poi incontrare la sua nuova squadra nel pomeriggio.