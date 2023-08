Agente in città, si tratta per la cessione: non rientra nei piani del Milan

Ultimi movimenti di mercato per il Milan che dà priorità in uscita: solo un esubero rossonero, però, potrà partire.

Grande entusiasmo per il Milan che vola in campionato e a punteggio pieno, insieme a Napoli, Inter e Verona, domina la classifica dopo le vittorie con Bologna per 2-0 e Torino per 4-1. Due vittorie schiaccianti che hanno permesso ai rossoneri di iniziare la stagione con il piede giusto.

Per la terza giornata ci sarà la Roma. Un anticipo, quello di venerdì, fondamentale nel percorso rossonero: i giallorossi sono reduci da due sconfitte e con 1 solo punto in classifica ma con l’umore in risalita visto l’ormai quasi certo arrivo di Lukaku.

Il merito dell’ottimo andamento va alla società, capace di riaprire un nuovo ciclo: un attimo di forza quello di mandare via la coppia Maldini-Massara e puntare su figure societarie già conosciute come Furlani. Allo scossone interno si aggiunge un ampio cambio di giocatori in rosa.

Dall’addio consensuale di Ibrahimovic a quello un po’ più forzato di Tonali, il club ha cambiato scheletro, puntando su nuove figure con i soldi racimolati. Tra i volti freschi di questo nuovo Milan che stanno rendendo oltre le aspettative Reijnders a centrocampo e Pulisic in attacco.

Si tratta per la cessione di Fodé Ballo-Touré

Dopo un’estate complicata la società rossonera, così, può respirare e dare priorità ai pochi giocatori in uscita che è necessario piazzare per poter completare il progetto estivo. Tra questi l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport sottolinea Fodé Ballo-Touré e Yacine Adli.

Secondo il piano societario almeno uno dei due dovrà partire. Il primo ha un contratto fino al 2025, su di lui vorrebbe puntare il Werder Brema. La squadra tedesca ha già avviato i contatti con l’entourage del senegalese ma non ha ancora formalizzato alcuna offerta al club.

Adli, invece, ha un contratto fino al 2026. Inoltre, sembra non abbia particolari estimatori in giro disposti a trattare e per questo motivo il Milan potrebbe decidere di tenere il giocatore almeno fino alla finestra di mercato invernale, dando anche qualche occasione al ragazzo di giocare, e provare a venderlo in un secondo momento.

La priorità in uscita, dunque, resta Fodé Ballo-Touré.Il terzino sinistro più di altri è in partenza, sia per una questione di contratto che di mercato. Per questo motivo il club spinge affinché il giocatore trovi un’altra squadra e possa partire. Con uno stipendio di circa 1 milione di euro potrebbe essere difficile trovare acquirenti davvero interessati.