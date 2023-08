Aggiornamento ranking UEFA: svelata la posizione del Milan

Come ogni anno la UEFA aggiorna il suo Ranking ed è stata resa nota la classifica contenente tutte le posizioni dei vari club, tra cui anche il Milan.

La UEFA, come ogni anno ha stilato la nuova graduatoria europea dei club, che stabilisce il Ranking che determina, tra le altre cose, la partecipazione da testa di serie o meno nelle competizioni internazionali in cui le squadre sono impegnate. Quest’anno, c’è stato un doppio sorpasso tra le squadre italiane, l’Inter infatti grazie alla finale giocata di Champions League, ha sorpassato sia la Juventus che la Roma, qualificandosi come prima squadra tricolore. Al primo posto ovviamente c’è il Manchester City, vincitore dell’ultima Coppa dalle grandi orecchie.

Ranking UEFA, il Milan si piazza trentatreesimo

Al Milan non è bastato il derby in semifinale contro l’Inter per far aumentare la propria posizione in classifica, infatti si è piazzato 33°esimo.

Davanti al club rossonero, delle italiane ci sono: la Roma al nono posto, la Juventus al decimo, troviamo il Napoli al diciottesimo e poi l’Atalanta al venticinquesimo. Di seguito una parte della classifica:

RANKING UEFA PER CLUB:

1° Manchester City 120.000

2° Bayern Monaco 116.000

3° Real Madrid 102.000

4° Chelsea 96.000

5° Liverpool 94.000

6° PSG 93.000

7° Manchester United 85.000

8° Inter 81.000

9° Roma 80.000

10° Juventus 80.000

18° Napoli 63.000

25° Atalanta 53.000

33° Milan 43.000

42° Lazio 36.000

72° Fiorentina 20.000

99° Torino 14.000