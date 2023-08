Allenamento differenziato: Bologna-Milan a rischio

Il calciatore ancora oggi non si allena con la squadra. A questo punto è fortemente in dubbio la sua presenza nella gara d’esordio.

Il Milan continua a prepararsi in vista dell’avvio di una stagione che quantomeno suscita molto interesse in tutti gli amanti del calcio. Al via del prossimo campionato tutte le big, tranne la Juventus, si presenteranno con una veste quasi totalmente rinnovata. Nella categoria rientrano di diritto anche i rossoneri, che hanno vissuto un’estate a dir poco scoppiettante.

L’addio di Maldini e Massara prima, quello di Tonali appena dopo, hanno totalmente scombussolato un ambiente che poi – però – si è pian piano ricostituito.

Gran parte del merito va attribuito alla coppia Moncada-Furlani, che hanno preso in mano le redini della dirigenza e sono riusciti a portare a Milano 8 nuovi acquisti.

Reinvestiti, quindi, tutti i soldi incassati dalla cessione di Tonali. Operazioni interessanti che hanno coinvolto nella maggior parte dei casi calciatori giovani ma già abbastanza affermati in campo europeo: Loftus-Cheek, Pulisic, Okafor e Chukwueze tanto per citarne alcuni.

Ora l’arduo compito, che grava quasi tutto sulle spalle di Stefano Pioli, di creare l’amalgama giusto affinché i singoli rendano al meglio. Le amichevoli pre-campionato hanno messo in mostra un Milan frizzante ma ancora da rodare in alcune fasi di gioco. Com’è normale che sia, tra l’altro.

Fra una settimana però si inizia a fare sul serio: contro il Bologna in palio i primi tre punti della stagione. Possibile l’assenza di un calciatore importante, il quale ancora oggi si allena a parte.

Bologna-Milan, Barrow a rischio: si allena ancora a parte

Il Milan in campionato esordirà contro il Bologna lunedì 21 agosto. Il match tra rossoneri e felsinei chiuderà quindi il primo turno. Gara d’esordio non proprio semplice per i ragazzi di mister Stefano Pioli, che se la vedranno con un Bologna intento a migliorare la già buona annata scorsa. I rossoblù dovranno però probabilmente fare a meno di Musa Barrow.

Thiago Motta qualche giorno fa si era detto fiducioso di recuperarlo in tempo per la prima di campionato nonostante dei fastidiosissimi problemi alla caviglia che lo stanno condizionando da un po’. Il centravanti gambiano, però, si allena ancora oggi a parte e a questo punto sembra sempre più difficile la sua presenza in campo nel match contro il Milan. I prossimi giorni serviranno certamente a sciogliere gli ultimi dubbi, ma al momento è improbabile che Barrow possa essere a disposizione di Thiago Motta per l’esordio in campionato.