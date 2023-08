Ancora asse Milan-Turchia: un’altra offerta

Pronto un nuovo affare tra Milan e Turchia, dopo l’accordo che ha visto andare Ante Rebic in Süper Lig a vestire la maglia del Besiktas.

Il Milan in questa fase di calciomercato si sta dedicando particolarmente alle situazioni riguardanti i tanti calciatori in uscita dal club, dopo aver dedicato il primo mese della sessione estiva di mercato quasi unicamente agli affari in entrata, portando a casa ben otto acquisti. Gli uomini mercato del club rossonero stanno cercando di piazzare gli esuberi che non fanno più parte del progetto tecnico che mister Stefano Pioli ha delineato per la prossima stagione del Milan.

Tanti i nomi in uscita, dai più “rumorosi”, come è ovviamente il caso di Charles De Ketelaere sul quale c’è il forte interessamento dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, fino a calciatori che sono sul piede di partenza per situazioni contrattuali o banalmente perchè al momento il Milan ha alternative più pronte nel rispettivo ruolo. È stato questo il caso di Ante Rebic che si è accasato al Besiktas nel corso delle passate settimane, ma non è destinato a restare l’unico calciatore rossonero che volerà in Turchia nel corso di questa sessione di mercato. Scopriamo insieme chi è che potrebbe presto raggiungere l’attaccante crociato in Super Lig.

Calciomercato Milan, ad un passo un’altra cessione in Turchia

Stiamo parlando di Alexis Saelemaekers, esterno belga che ora si trova chiuso al Milan dai tantissimi nuovi acquisti arrivati nel corso di questa sessione di calciomercato. L’esterno rossonero si trova infatti ormai chiuso dall’arrivo di Samu Chukwueze, Christian Pulisic e Noah Okafor che all’occorrenza possono tutti ricoprire il ruolo sulla fascia che l’anno scorso era di proprietà di Saelemaekers. Per lui si prospetta un trasferimento in Turchia, con diversi club che hanno messo gli occhi su di lui e dunque Saelemaekers potrebbe raggiungere nel paese della mezza luna il suo ex compagno al Milan Ante Rebic.

Saelemaekers è seguito con particolare attenzione dal Besiktas, che al momento sembra la squadra più vicina al suo acquisto. Il Milan ha già dato la propria disponibilità alla cessione dell’esterno belga, con la volontà di incassare un piccolo gruzzoletto dall’addio del suo numero cinquantasei. Il belga dovrebbe dunque raggiungere al Besiktas il suo ex compagno Ante Rebic, con il club rossonero che dovrebbe incassare una cifra vicina ai 10 milioni di euro spesi per il suo acquisto nel 2020. Nel corso delle ultime ore si attendono novità sul possibile esito della trattativa.