Attento Milan: la Lazio sta provando a soffiartelo

Il Milan ha messo nel mirino un talentuoso centrocampista ma la pista si complica. Alla corsa si è iscritta anche la Lazio.

Non si è affatto conclusa la rivoluzione avviata dal Milan dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Alla corte di Stefano Pioli finora sono arrivati ben 8 innesti che, nei piani, consentiranno alla rosa di diventare più competitiva rispetto al passato. Il club, nelle prossime settimane, cercherà di prendere ulteriori rinforzi ma prima sarà chiamato a sfoltire l’attuale gruppo e trovare una sistemazione alternativa agli esuberi e ai giocatori ritenuti non più imprescindibili dal tecnico.

In lista di sbarco, ad esempio, c’è Charles De Ketelaere finito nel mirino dell’Atalanta. Le due società hanno avuto modo di confrontarsi spesso nelle ultime ore, definendo i contorni economici dell’operazione: la formula è quella del prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto fissato a 23 milioni più il 10% della futura rivendita. La fumata bianca sembrava all’orizzonte tuttavia le richieste economiche degli agenti del trequartista relative alle commissioni e all’ingaggio hanno fatto finire la trattativa su un binario morto. Le interlocuzioni proseguiranno ma negli ambienti milanisti sta iniziando a diffondersi un certo pessimismo.

Complicato, per la società, sarà pure liberarsi di Divock Origi autore di 2 soli gol nelle 36 apparizioni totalizzate nell’ultima stagione. Il belga, escluso dalla tournée disputata negli Stati Uniti, percepisce uno stipendio da 4 milioni netti all’anno che rende quanto mai in salita il percorso che porta al divorzio. Per lui si sono mosse alcune società dell’Arabia Saudita ed il West Ham, reduce dalla cessione di Gianluca Scamacca all’Atalanta. Tutto da scrivere, inoltre, il futuro di Rade Krunic.

Milan, il colpo si complica: c’è la Lazio

Il Fenerbahce lo ha messo nel mirino ed è pronto ad offrire 8 milioni al Milan e oltre 3 al bosniaco. La dirigenza rossonera vorrebbe tenerlo ma intanto ha provveduto ad individuare un suo possibile sostituto: il nome è quello di Mats Wieffer di proprietà del Feyenoord. Un elemento polivalente, capace di giocare non soltanto nel ruolo di centrocampista centrale ma anche in quelli di mediano e difensore centrale.

Sul classe 1999, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, c’è pure la Lazio che punta a regalarlo a Maurizio Sarri come ulteriore premio per aver centrato la qualificazione in Champions League. Il Milan, dal canto suo, resta alla finestra. La priorità consiste nel tenere Krunic, vero e proprio pupillo di Pioli il quale, non a caso, lo schierato capitano nell’ultima amichevole disputata. In caso di addio, si agirà di conseguenza.