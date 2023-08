Blitz di Furlani per il difensore: colpo da 10 milioni

La caccia al difensore continua: pronti 10 milioni per convincere il club greco a cedere il centrale classe 2003.

Oramai, ci siamo: quattro giorni e la Milan scenderà in campo nel suo primo appuntamento ufficiale della stagione 2023/2024. Gli uomini guidati da Stefano Pioli, infatti, sono chiamati per la sfida del Dall’Ara contro il Bologna, per la prima gara della Serie A. Il mercato rossonero, nonostante ciò, è tutt’altro che concluso. Nonostante gli innumerevoli nuovi acquisti di grandi livello, manca ancora un innesto per la retroguardia difensiva.

Moncada, assieme a Furlani vogliono piazzare un colpo in difesa: ruolo decisamente da puntellare. L’obiettivo di cui finora si era molto discusso era il difensore centrale dell’Atletico Platense, Marco Pellegrino, su cui si sono fiondate le sirene blucerchiate forti dell’osservatore Andrea Mancini, figli dell’ex CT Roberto. Alla richiesta di 8 milioni la Sampdoria di Andrea Pirlo avrebbe offerto 3,5 milioni. Ora, però, i rossoneri sembrano aver individuato un nuovo obiettivo di mercato.

Dall’Argentina alla Grecia, il Milan ha trovato il profilo giusto

Nelle ultime ore, secondo quanto riporta Tuttosport, si sarebbe fatto avanti il nome del difensore greco Kōnstantinos Koulierakīs, classe 2003, del Paok Salonicco. Pioli è un grande estimatore del giovane difensore: tra le sue caratteristiche migliori spiccano la sua grande fisicità (1,88 m) ed il piede preferito (il mancino).

Il calciatore vanta già 31 presenze nell’ultima stagione, 2 presenze nei preliminari di Conference League (una da titolare contro l’Hajduk Spalato) e già ben 2 con la Nazionale Maggiore. Un profilo, dunque, giovane, ma già esperto. La richiesta del club greco è di 10 milioni più bonus e la dirigenza rossonera lavora per chiudere al più presto.

Infatti, la società vuole precauzionarsi anche a causa del futuro ancora incerto di Simon Kjaer. Il difensore danese è tutt’altro certo della propria permanenza nel capoluogo lombardo è non è assolutamente da escludere una sua partenza. Un difensore dalle caratteristiche di Koulierakis, comunque, manca all’interno pacchetto del reparto difensivo rossonero. I difensori dotati di grande fisicità dal piede mancino sono sempre dei pezzi molto pregiati del mercato, proprio per questa ragione il Milan sta cercando di anticipare la concorrenza per cercare di chiudere la trattativa. Il difensore ha già dato la massima disponibilità al trasferimento in rossonero: ora spetta alle due società trovare l’accordo definitivo per la trattativa.

Pioli, dal canto suo, ha richiesto alla società un nuovo difensore in tempi brevi e, adesso, il difensore di proprietà del Paok Salonicco, sembra il nome davanti a tutti.