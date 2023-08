Bologna-Milan, le probabili formazioni: due dubbi per Pioli!

Milan pronto per la prima partita di campionato contro il Bologna: le scelte di Stefano Pioli che scioglie gli ultimi dubbi.

I rossoneri scenderanno in campo questa sera al Dall’Ara, Pioli ha ormai scelto gli 11 iniziali dopo aver sciolto alcuni dubbi principalmente in difesa e a centrocampo. Spazio al capitano Calabria e panchina per Kalulu.

Al centro il tecnico dà subito una chance ai nuovi arrivati Loftus Cheek e Reijnders. In attacco Pioli lancia Pulisic per un tridente tutto offensivo insieme a Giroud e Leao, con la possibilità di inserire a partita iniziata l’altro nuovo acquisto Okafor.

Le probabili formazioni di Bologna-Milan

Di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lukumi, Beukema, Lykogiannis; Aebischer, Dominguez, Ndoye, Ferguson, Moro; Zirkzee. All. Thiago Motta.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.