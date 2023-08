Bologna – Milan, Pioli ha le idee chiare: la probabile formazione

Pioli prepara gli undici uomini che daranno il via al campionato dei rossoneri

Giorni di intensa preparazione in casa Milan; i diavoli si preparano alla prima uscita ufficiale di stagione che li vedrà impegnati lunedì 21 agosto a Bologna, ore 20:45. A Milanello c’è tanta voglia di partire con il piede giusto e di riscattare l’ultima deludente annata.

Intanto Pioli, che ha visto la propria squadra rinforzarsi notevolmente dopo l’addio di Tonali, pensa all’undici che partirà dal primo minuto: il tecnico parmigiano sembra non avere troppi dubbi.

Bologna – Milan, Pioli sceglie i titolari

Per i rossoneri non sarà un avvio di campionato agevole, poiché anche a Bologna c’è tanta voglia di fare un’ottima figura e i rossoblù hanno intenzione di mettere i bastoni tra le ruote al Milan.

Del resto, gli emiliani non avranno vita facile considerati i tanti rinforzi del club di Cardinale che, in buona parte, sono pronti a mettere piede in campo già dal primo minuto. I diavoli, presumibilmente, si schiereranno sul terreno di gioco con un 4-3-3: il pacchetto arretrato, oltre che dall’estremo difensore Magic Mike Maignan, sarà composto da Theo, Tomori, Thiaw e uno tra Kalulu e Calabria. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Krunic, coadiuvato dai nuovi arrivati Reijnders e Loftus–Cheek, mentre in attacco, Pioli conterà su Leao, Giroud e Pulisic.