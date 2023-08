Bologna Milan, Pioli prepara l’undici titolare: Pulisic dal primo minuto?

Il tecnico rossonero prepara gli undici titolari per la sfida di campionato.

Giorni di intensa preparazione a Milanello. I rossoneri, questa mattina hanno svolto una seduta basata su forza, atletica e tecnica. Il mirino è puntato alla prima gara di campionato contro il Bologna.

I diavoli riprenderanno ad allenarsi nella giornata di domani, con Pioli che darà le ultime indicazioni tattiche in vista della partita di lunedì. Intanto, il tecnico emiliano pensa agli uomini da schierare dal primo minuto.

Bologna – Milan, ecco la probabile formazione dei rossoneri

Non sarà un inizio di campionato agevole per il Milan che dovrà affrontare i rossoblù, reduci da una splendida stagione. La squadra di Thiago Motta vuole ripetere quanto fatto nell’ultimo campionato ma non potrà contare sulla presenza del bomber Marko Arnautovic, passato all’Inter.

D’altra parte il team rossonero è chiamato a partire con il piede giusto dopo la passata annata, fin troppo deludente. Pioli farà affidamento su Maignan, guardiano della porta rossonera. Il pacchetto difensivo sarà composto dal solito Theo, accompagnato da Thiaw, Tomori e presumibilmente Kalulu come terzino destro, visti i problemi recenti accusati da Calabria. Il centrocampo sarà inedito, con la cabina di regia affidata a Krunic, assistito da Reijnders e Loftus–Cheek. In attacco spazio al tridente Leao, Giroud, Pulisic con l’americano in vantaggio su Chukwueze che darà il suo contributo a gara in corso.