Bomber low-cost per Pioli: agente al lavoro

Idea a sorpresa in casa Milan, dove un bomber low-cost potrebbe finire in rossonero prima del termine del calciomercato estivo.

Parte alla grande il campionato di Serie A 23/24 per il Milan di Stefano Pioli, capace di offrire una prestazione impeccabile già dai primi minuti del neo torneo. Il trionfo rossonero sul Bologna è infatti frutto di un gran lavoro corale e di una super prima uscita da parte dei nuovi acquisti, con Pulisic in gol, Reijnders a tabellino sotto la voce assist nonché Loftus-Cheek e Chukwueze in grado di portare a casa una sufficienza piena sin da subito.

Panchina, come prevedibile, invece per Romero e Musah, che avranno senza’altro modo di mettersi in mostra nelle gare a venire. Ottimi 15 minuti di gioco portati a referto anche da Okafor, subentrato al posto di un Giroud in spolvero ed autore di un gol ed un assist. La prestazione maiuscola del francese ha dunque contribuito ad oscurare leggermente il buon ingresso a partita in corso dello svizzero, che ha però dimostrato di possedere caratteristiche tecniche completamente diverse a quelle di un nove da area di rigore.

Tale fattore era nell’aria da qualche settimana, ma le ulteriori conferme donate dal campo potrebbero aver spinto il Milan ad infittire ancora di più la ricerca di un ulteriore bomber da affiancare a Giroud. Shock dunque nei tifosi d’innanzi al nome della nuova punta low-cost spuntata d’improvviso in ottica Milan.

La Fiorentina lo mette fuori rosa, il Milan punta Jovic

Una vera e propria parabola discendente quella vissuta dalla carriera di Luka Jovic dopo le splendide vette degli inizi. La punta serba riuscì infatti a dare il meglio di se con indosso la casacca del Francoforte, prima di passare al Real Madrid e conoscere il duro sapore dell’involuzione cui molti acquisti blancos vengono sottoposti. L’arrivo alla Fiorentina sembrava dunque poter essere l’ultima forma di riscatto per un Jovic che, acquistato da top player, è finito inesorabilmente nell’ombra del ben più prolifico Arthur Cabral.

Gli acquisti viola di Nzola e Beltran hanno poi contribuito a mettere definitivamente la pietra tombale sull’esperienza toscana del serbo, escluso anche dai convocati per il play-off di Conference League. Secondo la redazione di calciomercato.com dunque, sarebbero partite le disperate spedizioni da parte dell’agente del calciatore per riuscire a strappare un nuovo contratto per il suo assistito, offerto anche al Milan nelle ultime ore.

Alla ricerca di un bomber low-cost da poter alternare con Giroud ed Okafor, la società rossonera parrebbe essersi dimostrata interessata a tale operazione, che rimane però complicata. L’ingaggio percepito da Jovic a Firenze, pari a circa 5 milioni, potrebbe infatti frenare l’entusiasmo del diavolo.