Buffon snobba il Milan: lo ha detto sullo scudetto

Gianluigi Buffon ha detto la sul Milan, i rossoneri squadra intrigante ma li esclude tra i favoriti per la vittoria finale

Pronti, partenza, via. Ci siamo, è il giorno dell’inizio della Serie A 2023/2024 che in questo già caldo 19 agosto è pronta a scaldare il cuore dei tanti tifosi che aspettano impazienti. Si partirà alle 18:30 con i Campioni d’Italia ospiti a Frosinone e il Verona che farà visita all’Empoli.

Discorso diverso per i tifosi del diavolo costretti a pazientare fino a lunedì, giorno in cui vedranno scendere in campo i propri idoli a Bologna. Pioli sta preparando al meglio la sfida, con l’obiettivo di porsi nei piani alti della classifica fino alla fine della competizione.

Buffon colloca il Milan in zona Champions

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport si è espresso Gianluigi Buffon, colosso del calcio italiano. L’ex portiere è stato pizzicato su varie tematiche, a partire dalla favorita per lo scudetto. Secondo Buffon, saranno Inter, Juve e Napoli a contendersi il titolo; per il Milan un semplice piazzamento in Champions.

Il classe 1978 si è poi detto molto intrigato dal nuovo aspetto dei rossoneri e attendere di capire come Pioli farà integrare i giocatori tra di loro.