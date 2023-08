Buone notizie per Pioli: le condizioni di Calabria dopo lo stop

Il veterano rossonero rientra dall’infortunio e si aggrega ai suoi compagni

Giorni di intensa preparazione in casa Milan: i “diavoli” hanno lo sguardo puntato al 21 agosto ore 20:45, momento in cui andrà in scena il primo appuntamento ufficiale di stagione a Bologna.

Dopo aver ricevuto definitivamente la rosa che difenderà i colori rossoneri nell’imminente annata, Stefano Pioli ha il compito di istruire tatticamente i numerosi nuovi innesti, tentando di inserirli quanto prima possibile nei suoi piani. Un assaggio è stato dato dalle recenti amichevoli con Monza e Trento.

Ottime notizie, c’è il rientro del capitano

L’allenatore parmigiano può sorridere: dopo aver rimediato un infortunio muscolare, Davide Calabria si è regolarmente allenato in gruppo. Recupero immediato per il terzino lombardo che aveva accusato un problema nella sfida amichevole contro la Juventus, lo scorso 28 luglio.

Diventa sempre più completo l’organico rossonero, chiamato a dare il meglio di sé nel prossimo campionato dopo una stagione deludente. Chiaramente, ci si concentrerà anche sulla Champions League nella speranza di partecipare ai prossimi Mondiali per club.