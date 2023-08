Cacciati dal Barcellona, Milan in agguato

In casa Barcellona ci sono due calciatori finiti difatti fuori dai progetti del tecnico Xavi: il Milan è alla finestra, consapevole di poter approfittare della situazione e di strappare un affare a costi contenuti.

Il mercato del Milan, a oggi, è già sontuoso: la società rossonera, dopo aver digerito seppur a fatica un addio importante come quello di Sandro Tonali, ha dato dimostrazione di forza sul mercato, accaparrandosi colpi di grande fattura come Pulisic, Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor, Reijnders e Musah. Acquisti che testimoniano l’ambizione dei rossoneri di ritornare a lottare per lo Scudetto, oltre che ad ambire a un percorso in Champions League simile, se non addirittura migliore, a quello dello scorso anno.

Adesso Furlani e Moncada si stanno occupando delle uscite, per piazzare tutti quei calciatori che, con i nuovi arrivi, sono finiti ai margini del progetto. Senza, tuttavia, chiudere la porta a eventuali altri colpi in entrata: nel caso in cui dovessero venire a crearsi le condizioni giuste, non è escluso che il Milan possa fiondarsi su un colpo in difesa. E da Barcellona, a riguardo, ci sono due profili che stuzzicano, e nemmeno di poco, la fantasia della dirigenza e dei tifosi.

Proposti due calciatori da Barcellona: la situazione

Nella fattispecie, Clément Lenglet ed Eric Garcia non sembrano più rientrare nei pensieri del Barcellona per l’immediato futuro.

Le ultime notizie dalla Spagna parlano di due calciatori che, in caso di offerta ritenuta congrua con le esigenze di club e giocatori, possono dire addio ai blaugrana in questa sessione di mercato. La dirigenza catalana è alla ricerca di squadre che possano puntare su di loro, per alleggerire il monte ingaggi di calciatori sostanzialmente ritenuti marginali e per incassare cifre da poter poi reinvestire sul mercato.

Ed ecco che può entrare in scena il Milan: entrambi sono stati proposti dai propri entourage anche alla società rossonera che, al momento, non affonda il colpo per nessuno dei due ma che resta ben attenta alla finestra. Soprattutto perché, considerata la situazione illustrata in precedenza, il prezzo del loro cartellino è rivisto parecchio verso il basso: per entrambi i difensori, la valutazione si attesa sui 15 milioni di euro. Insomma, una somma sicuramente contenuta rispetto a quello che è il reale valore dei due. Particolarmente rilevante, senza ombra di dubbio, sarà l’indicazione che verrà data dal tecnico Stefano Pioli, sempre più al centro delle decisione a tema mercato. Vedremo se l’allenatore se e quale preferenza farà presente alla dirigenza, che fino al termine della sessione di calciomercato in corso è sempre pronta a rintracciare possibili affari convenienti.