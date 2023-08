Calciomercato, dal Portogallo sono sicuri: pronta nuova offerta per Taremi

Il Milan pare non voler rinunciare all’obiettivo Taremi e secondo quando riportato da un quotidiano portoghese il club rossonero sarebbe pronto a fare una nuova offerta.

Questa sessione estiva di calciomercato è ormai agli sgoccioli, mancano ormai pochissimi giorni e quello che sarà fatto sarà fatto, dal 1 settembre l’unica concentrazione sarà rivolta al campionato e il Milan sa bene quali sono gli obiettivi da raggiungere. Moncada e Furlani hanno fatto un buon lavoro in questo mercato e il club è molto fiducioso di portare a casa una stagione fatta di ottimi risultati, ma ovviamente siamo ancora all’inizio e tutto è ancora da scrivere.

Nel frattempo i rossoneri hanno portato a casa i primi 3 punti della stagione vincendo per 0-2 contro il Bologna e questa sera alle 20:45 giocheranno la loro prima gara a San Siro contro il Torino. Nonostante la rosa del Milan abbia subito un pò di cambiamenti tra addi e nuovi arrivati, la società e l’allenatore non sono ancora pienamente soddisfatti e cercheranno di sfruttare questi ultimi giorni di folle mercato per provare a risolvere la questione numero 9.

Il Milan offre 15 milioni più 3 di bonus per Taremi

Il Milan aveva messo gli occhi su Mehdi Taremi, attaccante del Porto, già da un pò di tempo ma il costo troppo elevato del cartellino del giocatore e le richieste del club portoghese non hanno permesso la conclusione della trattiva.

Il club milanese però secondo quanto riportato da O Jogo, quotidiano sportivo portoghese, sarebbe pronto a rilanciare un’offerta che porti il giocatore in quel di Milano. I dirigenti rossoneri per il centravanti iraniano sarebbero disposti a spingersi fino a 15 milioni più 3 di bonus, visto che il suo contratto è in scadenza a giugno 2024.

Mehdi Taremi è un attaccante del Porto dal 2020 con cui è riuscito a raggiungere grandi risultati, è un giocatore molto fisico, che difficilmente si fa intimidire davanti alla porta ed è anche abbastanza tecnico, infatti con la maglia dei dragões in questi anni ha segnato un totale di 80 gol in 147 partite più ben 47 assist. Insomma è sicuramente un giocatore che farebbe molto comodo al Milan e che aggiungerebbe quella tecnica in più alla rosa.

Per quanto il Milan sia disponibile a trovare una soluzione per aggiudicarsi il giocatore, il problema resta sempre la richiesta del Porto che non sembrerebbe molto disposto a spostarsi dai 30 milioni iniziali richiesti, ma per il club rossonero è una cifra troppo grande da far uscire dalle proprie casse in questo momento. Se il Porto accettasse i 15 milioni del Milan significherebbe ricevere solo l’85% della cifra, quindi incasserebbe circa 12,7 milioni. Nonostante tutto però sembrerebbe ancora essere viva la trattiva tra i due club, anche se il quotidiano portoghese ha sottolineato che probabilmente sarà ancora lunga.