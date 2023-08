Calciomercato Milan, altra cessione in vista: vuole la Premier League

Divock Origi vuole tornare in Premier League, l’attaccante non rientra nei piani di Stefano Pioli: la cessione è sempre più vicina.

L’attaccante belga è sempre più vicino ai saluti, ma non è l’unico a sperare di andare via da Milano. Stefano Pioli e la società rossonera sperano nella cessione di Origi. L’addio potrebbe essere vicino, dato che nelle ultime l’attaccante è finito nel mirino del West Ham.

Origi verso la cessione: i dettagli

Nonostante, il club rossonero abbia messo in vendita fin da subito l’attaccante belga, ancora nessun club sembra veramente intenzionato ad accoglierlo in rosa. Moncada e Furlani sperano di cederlo il più presto possibile, ma ancora nessuna trattativa è andata in porto.

Non è una novità che il club rossonero voglia liberarsi una volta per tutte del classe ’95. Dopo la scorsa stagione deludente, infatti, il Milan ha deciso di spingere per la cessione di Origi nel mercato estivo. Tuttavia, la cessione di Origi non sta andando avanti, questo sta bloccando il calciomercato del Milan. Nonostante ciò, il Milan è riuscito comunque a concludere altre trattative, ma ancora per il belga non se ne parla proprio.

Inoltre, l’attaccante classe ’95 non ha preso parte nè alla tournée americana con la squadra di Stefano Pioli, e non ha partecipato nemmeno a nessuna amichevole rossonera durante questo precampionato. Quindi, l’arrivo dei saluti per Origi è ormai certo. Bisogna attendere soltanto che la trattativa con un club vada a buon fine.

Inizialmente, l’attaccante belga è finito nel mirino dell’Arabia Saudita. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, però l’attaccante classe ’95 ha rifiutato l’offerta. Il trasferimento in Arabia Saudita è quindi stato escluso, il club rossonero deve attendere e sperare in altre offerte da parte di altri club.

Tuttavia, sempre dalle dichiarazioni fatte da TuttoMercatoWeb.com, l’attaccante belga punta su una destinazione ben precisa. Divock Origi vuole iniziare la sua nuova avventura in Inghilterra e quindi, giocare in Premier League. Il desiderio dell’attaccante belga potrebbe realizzarsi, in quanto un club inglese ha già chiesto notizie per quanto riguarda l’ex centravanti ex Liverpool.

L’attaccante belga vuole quindi, ritornare a giocare in Premier League a tutti i costi, il West Ham potrebbe essere la soluzione più adatta al classe ’95. Il club inglese sta già valutando se portare avanti la trattativa con il club rossonero. Inoltre, gli Hammers stanno puntando a rinforzare il reparto avanzato dopo la cessione del classe ’99 Gianluca Scamacca all’Atalanta.