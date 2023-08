Calciomercato Milan, Broja può arrivare ad una sola condizione: la notizia

In questi ultimi giorni di calciomercato, il Milan sta tentando di acquistare una punta in grado di completare il reparto offensivo e di sostituire o alternarsi ad Olivier Giroud in caso di necessità.

La nuova stagione di Serie A è alle porte ed il Milan è ancora alla ricerca di un attaccante che andrebbe a completare il reparto offensivo. Il nome di Broja sembra essere quello in pole position al momento, ma ci sono alcuni dubbi da sciogliere sul suo possibile approdo a Milano.

Broja al Milan: ennesimo acquisto dal Chelsea?

Secondo il Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista del club rossonero è Broja, di proprietà del Chelsea, ma tuttavia il Milan è preoccupato dalla tenuta fisica del calciatore.

Per questo principale motivo i rossoneri vorrebbero l’attaccante albanese solamente in prestito, dopo i 40 milioni sborsati nelle scorse settimane ai Blues per gli acquisti di Loftus-Cheek e Pulisic