Calciomercato Milan, brutte notizie per i rossoneri: l’indizio di mercato

La dirigenza rossonera vuole regalare un ultimo colpo in attacco al tecnico Stefano Pioli e a tal proposito c’è da riportare un indizio di mercato.

La sessione di calciomercato estiva sta per giungere al termine e la dirigenza rossonera che ha messo a segno ben 9 colpi fino a questo momento, vuole fare en-plein raggiungendo quota 10 rivoluzionando definitivamente il reparto offensivo del Diavolo guidato da Stefano Pioli.

I nuovi acquisti, o perlomeno alcuni di essi, hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione con due prestazioni a dir poco positive per chi ha calcato il campo con la maglia rossonera. Uno su tutti è sicuramente lo statunitense ex Chelsea Cristian Pulisic che in due partite ha messo a segno già due gol.

Mercato Milan, l’attaccante parte titolare

Ad oggi sembrerebbe esserci un pezzo mancante nell’attacco del Milan e si tratta del ruolo di vice-Giroud, il francese ormai non è più un ragazzino e un centravanti in grado di sostituire l’ex Arsenal serve come l’aria a Pioli che conosce perfettamente i pregi del suo attaccante ma d’altro canto è ben cosciente del fatto che non sarà in grado di giocarle tutte.

Quindi un centravanti forte e con esperienza internazionale è quello che serve al Diavolo e negli ultimi giorni il nome dell’iraniano Mehdi Taremi è sempre più insistente in chiave rossonera che, nel caso dovesse riuscire a portare a Milano il calciatore, farebbe un acquisto davvero top.

Purtroppo però il calciomercato vive di fiammate ma anche di piccoli indizi e il seguente non farà felici i supporters dei rossoneri: il calciatore del Porto questa sera parte titolare nel match di campionato contro il Rio Ave. Naturalmente non è un indizio definitivo ma dice molto sulla trattativa tra i due club, trattativa che noi seguiremo e riporteremo qui nel suo sviluppo.