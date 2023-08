Calciomercato Milan, cambia il futuro di Saelemaekers: i dettagli

Saelemaekers è in uscita dal Milan: la storia tra il belga e il rossonero è ormai giunta al termine, si cerca la destinazione.

Il Milan ha chiuso la prima giornata di Campionato di Serie A ieri sera contro il Bologna di Thiago Motta al Dall’Ara: gli uomini di Stefano Pioli si sono imposti sui rossoblu per 2 a 0, grazie alle reti segnate da Olivier Giroud e Christian Pulisic, neo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato.

Per il francese non c’era bisogno di confermare il proprio livello fisico-tecnico, considerato che il suo rendimento non smette mai di diminuire e anzi, continua ad essere un uomo simbolo di questo Milan. Discorso diverso per l’attaccante statunitense, che già nelle amichevoli pre-campionato aveva dimostrato il proprio potenziale, ma i tifosi rossoneri necessitavano della conferma in Campionato, visto che la società ha puntato molto su di lui.

Il Milan è stata una delle squadre più attive sul mercato in questi tre mesi e ora il mister Stefano Pioli aspetta delle risposte sul campo: l’obiettivo della società rossonera è quello di trionfare in Campionato, per cucire sul petto, oltre allo Scudetto, la seconda stella.

Gli 8 acquisti messi a segno, il nono arrivato proprio nella giornata odierna con Pellegrino, hanno automaticamente messo fuori rosa alcuni calciatori rossoneri, che ora dovranno trovare una nuova squadra.

Saelemaekers verso l’addio: complicazioni tra i club

Dopo aver salutato Tonali, Junior Messias, Rebic e Charles De Ketelaere, il Milan si appresta a concludere altre operazioni in uscita: i numerosi innesti in questa sessione estiva comportano automaticamente delle cessioni, soprattutto di quei calciatori che non troverebbero spazio nella formazione di Pioli.

Uno di questi è Alexis Saelemaekers: l’esterno belga è arrivato al Milan nel gennaio 2020 in prestito con diritto di riscatto, per poi essere riscattato il 1 luglio seguente. Nell’anno dello Scudetto, l’esterno destro si alterna sulla fascia con Messias, contribuendo con 2 gol in tutto il Campionato.

Con l’arrivo di Pulisic e Chukwueze, Saelemaekers troverebbe poco spazio nella formazione di Pioli: lo stesso giocatore vorrebbe essere ceduto perché la sua volontà è quella di giocare con continuità.

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti su Sky Sport 24, il giocatore belga piace al Betis Siviglia, che avrebbe già trovato l’accordo con il calciatore stesso. L’ostacolo è l’accordo tra i due club: il Milan vorrebbe cederlo a titolo definitivo, mentre il club spagnolo non andrebbe oltre il prestito con diritto di riscatto. Da vedere se la volontà del calciatore convincerà la società rossonera a lasciarlo partire.