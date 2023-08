Calciomercato Milan, cambia tutto: adesso può restare!

Tra pochi giorni il calciomercato sarà concluso. Il Milan dovrà studiare a tavolino le proprie esigenze e fare delle scelte.

L’1 Settembre questa finestra di calciomercato estivo sarà conclusa, pochi giorni quindi, e i vari club potranno finalmente avere a propria disposizione le rose complete senza paure di altri stravolgimenti a campionato in corso. Molte squadre però rimangono ancora attive sul mercato in cerca di un colpo a sorpresa o last minute per rinforzare la propria squadra. Tra questi club figura ad oggi sicuramente il Milan. Dopo l’ultimo acquisto di Marco Pellegrino, 21enne argentino nuovo difensore centrale del Milan, i rossoneri dovranno decidere il futuro del proprio reparto offensivo. Moncada, Furlani e Pioli quindi alla ricerca della soluzione migliore. Si tratta infatti di Lorenzo Colombo e di quale futuro lo aspetta ora e, soprattutto, dove lo aspetta dato che le probabilità che il giocatore rimanga a Milano adesso sono forse più alte.

Rebus Colombo a Casa Milan

Il calciomercato del reparto offensivo rossonero è sempre sulla bocca di tutti.

Nelle ultime stagioni grazie a Olivier Giroud il Milan in attacco si è assicurato un vero attaccante da numero 9 sulla schiena pronto ad offrire sempre il proprio supporto e soprattutto i propri gol nel momento del bisogno. E si dimostra ancora capace di questo dato che l’attaccante francese ha subito iniziato il proprio campionato mettendo a segno un gol e un assist e totalizzando 73′ in campo.

Il presente è chiaramente il 36enne francese, pronto a darsi il cambio, per ora, con Noah Okafor, a cui Pioli intriga come punta centrale e probabilmente è proprio lì che vuole far crescere il talento elvetico. Ma guardando in casa c’è anche Lorenzo Colombo e il rebus del nuovo attaccante da prendere sul mercato.

Colombo, che nasce e cresce nelle giovanili del Milan, adesso può vedere un nuovo futuro davanti a sé. Lo scorso anno in prestito al Lecce ha totalizzato 6 gol importanti ed è stata una buona esperienza per il 21enne. Ad ora però si trova davanti ad un bivio, e tutto dipende dalla società rossonera. Rimanere oppure continuare a maturare, ma lontano da Milano.

Come opzioni esterne, secondo Tuttosport, sul mercato si è tornati sul nome di Mehdi Taremi, come sempre il Porto ha richieste molto alte. Negli ultimi giorni presente anche il nome di Ekitike, giovane punta del PSG coetaneo di Colombo. Tuttavia il club parigino vuole cederlo a titolo definitivo e non in prestito, formula che il Milan avrebbe gradito di più per il francese.

Dunque le opzioni sul mercato non sono molte, i giorni che rimangono pochi e le probabilità che Lorenzo Colombo rimanga al Milan si alzano. Rimane sempre il Monza sulle sue tracce ma ciò si può concretizzare appunto se un nuovo attaccante sbarcherà a Milano liberando quindi Colombo ad un altro prestito. Il Milan dovrà prendere al più presto una decisione e, forse, decidere di puntare su un vivaio del Milan che ha mostrato sempre tanto per il club, non sarebbe una cattiva decisione per i rossoneri.