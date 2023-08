Calciomercato Milan: c’è l’interesse dell’Arabia sull’attaccante

L’Arabia Saudita non vuole fermarsi in ottica calciomercato e continua ad espandersi. Puntato un attaccante del Milan

Il calciomercato rossonero è stato sin qui spumeggiante. Ricco di acquisti, a cui sono seguite le cessione di esuberi o calciatori fuori dal progetto. Una catena scaturita dalla vendita di Sandro Tonali al Newcastle che ha portato però un importante introito in casa Milan.

Furlani e Moncada proseguono il loro lavoro per liberarsi di ingaggi pesanti di coloro che non rientrano più negli schemi del club. Tra i nomi in uscita Divock Origi.

Calciomercato Milan: l’Arabia punta Origi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’attivismo della nuova dirigenza rossonera circa il calciomercato è in continuo movimento. Soprattutto per quanto riguardo la cessione di esuberi.

Molti club della Saudi Pro League avrebbero mostrato interesse per Origi, il quale non ha convinto nella passata stagione, tant’è che Pioli non l’ha neppure convocato per la tournée americana.

Il club di via Aldo Rossi potrebbe liberarsi di un peso enorme considerato che il belga ha un contratto fino al 2026 a quattro milioni di euro.

Per l’attaccante ex Liverpool, ci sono sirene anche dalla Premier, dove potrebbe tornare dopo un solo anno passato in Italia.