Calciomercato Milan, dal Portogallo sicuri: ritorno di fiamma

Continua la ricerca della punta ed il Milan pensa ad un ex obiettivo nerazzurro.

Il nome che è tornato di moda in Serie A è sicuramente di carattere europeo e negli ultimi anni ha stupito anche con gol straordinari l’intera Europa caricando sulle proprie spalle la sua squadra: il Porto.

Il calciatore in questione è Mehdi Taremi, classe 1992, centravanti iraniano.

Taremi, valore di mercato e statistiche

Mehdi Taremi, 31enne, è il classico “usato sicuro”: grande esperienza in Portogallo, ha disputato anche l’ultimo mondiale con la maglia della propria Nazionale ed è sicuramente un uomo capace di fare la differenza anche in Champions League: nella scorsa edizione ha siglato 5 reti in 7 partite.

Nello scorso campionato ha segnato 22 gol in 33 presenze e si è confermato giocatore chiave della sua squadra. Trattativa non ancora avviata, ma una suggestione che presumibilmente potrà trasformarsi in realtà secondo quanto riporta “Bola”.