Calciomercato Milan, due candidati per l’attacco: c’è anche un piano B

Il Milan si prepara alla prima gara di campionato, intanto è pronta ad affondare il colpo di fine mercato in l’attacco.

A due giorni dalla prima di campionato contro il Bologna il club rossonero continua a monitorare il mercato alla ricerca di una terza punta che possa aggregarsi a Giroud e Okafor, visto che il giovane Colombo sembra sempre di più in partenza

Colombo, infatti, secondo l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport dovrebbe firmare a breve un rinnovo di contratto con adeguamento economico e di scadenza al fine di partire per un prestito. La squadra in pole sembra essere il Monza di Palladino, ottimo ambiente dove far crescere il talento rossonero.

Due nomi per l’attacco rossonero

Il Milan, dunque, deve trovare una terza punta affidabile per affrontare la prossima stagione. I maggiori indiziati, sempre secondo Gazzetta sono Armando Broja e Hugo Ekitiké, il primo è un classe 2001 e di proprietà del Chelsea con un contratto valido fino al 2028, il secondo è un 2002 nelle fila del Paris Saint-Germain e il suo contratto termina nel 2027.

Entrambe le situazioni sono in una fase di stallo: il Chelsea perché deve trovare prima un’altra punta che possa sostituirlo, mentre il PSG potrebbe usare Ekitiké come pedina di scambio per un altro affare.

Il piano b resta Jovic della Fiorentina. L’attaccante conosce già il campionato italiano e ha il contratto in scadenza, per questo i viola non avrebbero alte preteste contrattuali né di cartellino. Sullo sfondo, invece, Azmoun del Bayer Leverkusen che potrebbe essere un nome in risalita nei prossimi giorni qualora non si concludesse nulla con altri attaccanti.