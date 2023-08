Calciomercato Milan, il vice Giroud può arrivare dalla Serie A

Il Milan è ancora alla caccia di un vice-Giroud: nelle ultime ore è emerso un nome, già conosciuto in Serie A.

Il calciomercato del Milan è stato uno dei più fruttosi in questa sessione estiva: i rossoneri hanno di gran lunga sorpassato i cugini nerazzurri e i rivali bianconeri sul fronte delle entrate, portando a Milano ben 8 nuovi innesti.

Nonostante questo, Pioli starebbe chiedendo alla società rossonera un ultimo sforzo: un difensore che vada a completare il reparto difensivo e un vice Giroud. Il francese non può fare reparto da solo e Origi, nella passata stagione, ha deluso le aspettative.

Calciomercato Milan, si tenta la trattativa con la Juventus

La società rossonera sta cercando di fare un ultimo sforzo per accontentare Pioli, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo: Giroud ha ormai 36 anni e gli si può chiedere tanto fino ad un certo punto, Origi non ha convinto e ora il Milan vuole già cederlo. Ai rossoneri, dunque, mancherebbe un vice Giroud. In casa avrebbero Lorenzo Colombo, ma il giovane 2002 è in prossimità di un ulteriore prestito.

Nelle ultime ore, come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Instagram, il Milan starebbe pensando ad una pista clamorosa: Moise Kean della Juventus. Al momento non è stata avviata nessuna trattativa, ma i rossoneri offrirebbero un prestito oneroso con diritto di riscatto. La Juventus al momento non intende ascoltare nessuna offerta.