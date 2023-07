Calciomercato Milan, in agenda nuovi contatti per il vice Theo

Il calciomercato del Milan continua imperterrito, il prossimo obiettivo è sistemare il reparto arretrato con l’arrivo di un difensore centrale e forse di un terzino sinistro.

I rossoneri hanno messo in atto una vera e propria rivoluzione con ben 8 acquisti distribuiti tra centrocampo e attacco mettendo a disposizione del tecnico una squadra alquanto competitiva che sarà capace di competere ai massimi livelli in tutte le competizioni alle quali prenderà parte.

Gli acquisti però dovranno essere seguiti da altrettanti cessioni, alcuni esuberi presenti in rosa e che non faranno parte del progetto tecnico della prossima stagione dovranno lasciare la squadra rossonera e tra i nomi c’è, o meglio c’era, l’attaccante Ante Rebic che nelle scorse ore è passato alla squadra turca del Besiktas.

Mercato Milan, Pellegrini è l’obiettivo numero uno

Dopo aver sistemato centrocampo e attacco, ora la dirigenza rossonera dovrà acquistare un centrale difensivo che sostituirà Gabbia e anche un terzino sinistro, il cosiddetto vice-Theo Hernandez dato che l’attuale terzino sinistro di riserva Ballo-Touré sembra essere destinato a partire.

Il nome che intriga molto i membri dello staff tecnico del Milan, Pioli compreso, è senza dubbio il terzino Luca Pellegrini di proprietà della Juventus ma destinato a lasciare i bianconeri in questa sessione di calciomercato estiva, nelle settimane scorse ci sono stati dei contatti per il calciatore italiano.

Come riporta Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ci sarebbero vari club interessati al giocatore tra cui la Lazio che rappresenterebbe la meta preferita del ragazzo ma se la trattativa con i biancocelesti non si dovesse sbloccare è naturale che il terzino sinistro classe 1999 debba prendere in considerazione altre soluzioni, nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi contatti tra il Milan e il calciatore.