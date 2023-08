Calciomercato Milan, non solo Taremi: sondaggio per il centrocampista del Porto

Il Milan non ha intenzione di fermarsi ed un’altra suggestione di mercato può prendere ancora una volta forma.

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” il Milan non si sarebbe accontentato dei colpi Loftus-Cheek, Reijnders e Musah a centrocampo ma, dato anche il grave infortunio di Bennacer e la probabile cessione di Krunic, vuole rafforzarlo con un nuovo innesto.

Per ora sembrano essere solo osservazioni ed interessi di mercato ma la squadra rossonera si sta già muovendo: Furlani e Moncada hanno chiesto informazioni al Porto per Marko Grujic.

Marko Gruijc: ruolo e valore di mercato

Il centrocampista, come visto per Taremi, è bottega cara ed il Porto non vuole fare sconti a nessuno. Il valore del mediano si aggira attorno ai 9 milioni di euro ed avendo il contratto in scadenza nel 2026 è probabile che il Milan sarà costretto a sborsare l’intera cifra richiesta per l’ex Liverpool.

I suoi numeri rappresentano il suo spirito di sacrificio e il ruolo che ricopre. All’occorrenza può fare da trequartista, seppur si sia affermato nel ruolo di mediano e di regista.