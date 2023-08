Calciomercato Milan, notizia a sorpresa: “Ha chiesto la cessione”

Una notizia che proviene dalla Turchia sconvolge i tifosi del Milan: il giocatore rossonero ha chiesto la cessione in questa sessione di mercato.

La Serie A scalda i motori in vista del suo inizio, e il calciomercato continua a mietere le sue vittime. In casa Milan si respira ancora un clima incerto: non bastano, infatti, i nuovi innesti a dare tranquillità. Ci sono “vecchie presenze” che potrebbero lasciare il Diavolo alla volta di una nuova pretendente europea.

Non solo i nomi di De Ketelaere, Saelemaekers, Colombo e Ballo-Touré sono sulla lista dei partenti, poiché questo è anche il caso di Rade Krunic: il 29enne rossonero, secondo quanto riportato da SportsDigitale.com, ha fatto richiesta al club di essere ceduto.

Giunto dall’Empoli nel luglio 2019, dopo ben quattro stagioni, il bosniaco sembra voler ora terminare la sua esperienza nel massimo campionato italiano, nonostante la scadenza di contratto fissata al 30 giugno 2025. Una notizia forse un po’ inaspettata per i tifosi e per la società, che adesso deve fare i conti con le offerte poste sul piatto della trattativa, nonché sul sostituto da scegliere.

125 partite totali e oltre 6000 minuti di gioco per Krunic al Milan, segnate tuttavia da soli 3 goal: questi i numeri del classe ’93, nonostante le importanti prestazioni in campo risalenti soprattutto alla stagione iridata 2021-2022.

Duttilità tattica, buone qualità tecniche e fisiche, controllo palla e agilità negli spazi stretti, nonché buona visione di gioco: queste le caratteristiche principali del centrale rossonero che hanno incuriosito diversi club europei. Ma tra le varie offerte, sembra avere la meglio su tutte una proveniente direttamente dalla Turchia.

Calciomercato Milan, offerta dalla Turchia per Krunic

Sirene squillanti arrivano proprio dalla Turchia, dove sono certi della volontà di Krunic di volere andare via dal Milan.

E a puntare tutto sul giocatore numero 33 c’è il Fenerbahce dalla Süper Lig: il tecnico İsmail Kartal ha messo al corrente i dirigenti della società che milita nella massima serie del campionato turco della volontà di portare il rossonero nella propria rosa, convinto delle sue qualità in campo e dell’apporto significativo che può dare al modulo di gioco.

La proposta presentata dai turchi al Milan ammonta, per ora, a 7 milioni di euro. Offerta ritenuta troppo bassa dalla dirigenza di Milanello, che non è disposta a scendere sotto i 10 milioni di euro.

Resta ancora da trovare l’accordo finale tra i due club, a seguito del quale il bosniaco potrebbe definitivamente lasciare l’Italia dopo il suo arrivo nel 2015.