Calciomercato Milan, notizia dal Portogallo: un ostacolo blocca la trattativa

Un ostacolo blocca la trattativa per portare il calciatore in rossonero, brutte notizie dal Portogallo.

In casa Milan sono ore molto importanti in ottica calciomercato. Giorgio Furlani lavora per effettuare gli ultimi colpi in vista dell’inizio della nuova stagione, che vedrà i rossoneri esordire in Serie A nella giornata di lunedì 21 agosto alle ore 20:45. La gara si terrà allo Stadio Dall’Ara contro il Bologna.

Uno dei reparti che hanno subito maggiori cambiamenti è quello offensivo. Dopo l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic e la partenza di Ante Rebic, i rossoneri hanno acquistato Noah Okafor. L’attaccante svizzero agevolerà Pioli nelle rotazioni riguardanti anche Olivier Giroud.

Taremi-Milan, operazione fattibile? C’è un ostacolo

Secondo quanto riferito da ‘Correio da Manha’, Mehdi Taremi reputa il Milan come una delle opzioni da prendere in considerazione. L’attaccante iraniano era seguito anche dall’Inter, che ha poi acquistato Marko Arnautovic, attaccante austriaco ex Bologna.

L’ostacolo è rappresentato dal costo, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Il club rossonero è alla ricerca di un terzino sinistro e un difensore centrale, quindi non intende spendere una cifra simile. Per l’attaccante del Porto rimane l’opzione Tottenham, club alla ricerca di un sostituto di Harry Kane.