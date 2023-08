Calciomercato Milan, nuova idea: può arrivare dall’Atalanta se parte Krunic

Il Milan ha già completato otto acquisti in questo mercato ma potrebbe non fermarsi qui. Se va via Krunic, possibile colpo dall’Atalanta.

Il Milan dopo la tournée americana prosegue la preparazione in vista del prossimo anno. Per i ragazzi allenati da Stefano Pioli, l’obiettivo è quello di tornare ad alzare un trofeo.

Il lavoro fatto sin qui sul mercato è stato degno di nota, ma fra poco la parola passerà al campo. Il rettangolo verde ci dirà se davvero le operazioni concluse dal duo Furlani-Moncada sono servite a rinforzare la rosa. Nel frattempo si pensa anche alle uscite, quella di Krunic su tutti. Spunta un nome nuovo in caso di partenza del centrocampista bosniaco.

Milan, si pensa a De Roon in caso di partenza di Krunic

In casa Milan tiene banco la possibile cessione di Rade Krunic al Fenerbahce. I turchi insistono per avere il centrocampista, ma il Milan non scende dalla richiesta di 10 milioni di euro. Nel frattempo dalla Spagna si fa strada un nome nuovo per quanto riguarda i possibili sostituti del bosniaco.

Secondo Relevo, autorevole sito web spagnolo, il Milan potrebbe pensare anche a De Roon in caso di partenza di Krunic. Vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la situazione.