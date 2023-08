Calciomercato Milan, Pioli in pressing per l’attaccante: due nomi in lista

In casa Milan sono ore molto importanti in ottica calciomercato. Nonostante l’inizio della nuova stagione, la dirigenza rossonera continua a a lavorare per completare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli, che intende far meglio rispetto alla scorsa stagione caratterizzata da zero titoli vinti e una qualificazione alla prossima UEFA Champions League, visto il quarto posto ottenuto in campionato.

Nella giornata di lunedì, il club rossonero ha sfidato il Bologna nella gara valevole per la prima giornata di Serie A. Due gol e primi tre punti in campionato, allo Stadio Dall’Ara le reti di Olivier Giroud e Christian Pulisic sono state decisive per un grande inizio. I presupposti sono ottimi e domani alle ore 20:45 il Milan ospiterà il Torino, nella prima partita a San Siro.

La sfida ai rossoblù ha già dato importanti indicazioni all’ex tecnico di Inter e Lazio. Pulisic è in gran forma, mentre Tijjani Reijnders si è già reso decisivo con un assist in occasione del primo gol. Da rivedere la retroguardia, che ha evidenziato alcune incertezze viste le prestazioni non brillanti di Fikayo Tomori e Davide Calabria.

Rafael Leao sta ritrovando la migliore condizione, Loftus-Cheek intende caricarsi il centrocampo sulle spalle vista la sua fisicità che gli permette di dominare il duello fisico nel campionato italiano. I nove acquisti sono la prova che il Milan affronterà la stagione con una rosa nuova, ma Stefano Pioli potrebbe non accontentarsi e sperare che Giorgio Furlani possa regalargli il decimo colpo, ovvero un attaccante.

Ekitike rifiuta offerte dalla Germania, assist al Milan? Le ultime

L’acquisto di Noah Okafor permetterà di agevolare le rotazioni, ma i 37 anni di Giroud si fanno sentire e la necessità di preservarlo per le sfide importanti c’è. I nomi accostati al club rossonero in questi giorni sono stati diversi, vista la partenza di Ante Rebic e l’addio al calcio di Ibrahimovic, ma gli ultimi giorni di mercato possono rivelare non poche sorprese.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, rimangono le candidature di Ekitike e Broja. Quest’ultimo rischia di essere bloccato dal Chelsea, visto il possibile trasferimento di Romelu Lukaku alla Roma. Il bomber belga sembrerebbe essersi avvicinato molto ai giallorossi nelle ultime ore e la fumata bianca non è da escludere.

L’attaccante del PSG avrebbe rifiutato diverse offerte provenienti dalla Germania. Il club parigino non apre al prestito, ma il tempo per trattare non manca e la possibilità che possano esserci risvolti positivi nelle prossime ore non è da escludere. I rossoneri ci proveranno ancora e intanto terranno calde altre piste per regalare a Pioli l’ultimo tassello mancante di un puzzle che sembra molto ben costruito. Moncada e Furlani sono già protagonisti dell’estate e vogliono far divertire i tifosi, provando a costruire una rosa capace di vincere.