Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo per la fascia: ha l’accordo con il Monaco!

Sfuma l’obiettivo del Milan per la corsia destra, il calciatore sarà del Monaco e l’accordo è già stato trovato.

Il calciomercato del Milan non finisce mai di regalare sorprese. Il club rossonero si avvicina all’esordio in campionato, nel quale affronterà il Bologna lunedì 21 agosto alle ore 20:45. La sfida si terrà allo Stadio Dall’Ara e la prima gara a San Siro verrà disputata dai rossoneri il 27 agosto contro il Torino.

Giorgio Furlani intende completare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli. La possibilità che venga acquistato un vice Theo cresce, ma potrebbe arrivare anche un altro difensore centrale. L’addio di Matteo Gabbia e le condizioni fisiche poco rassicuranti di Simon Kjaer potrebbero portare la dirigenza rossonera ad intervenire già in questa finestra di mercato.

Singo-Milan, sfuma l’obiettivo rossonero: sarà del Monaco!

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Monaco ha trovato l’accordo con il Torino per Wilfried Singo. L’esterno destro si trasferisce in Francia per 12 milioni di euro e il club granata dovrà trovare un esterno destro capace di rimpiazzarlo.

L’ivoriano era stato accostato diverse volte al Milan, che ora vedrà sfumare uno degli obiettivi sulla destra. Al momento, Davide Calabria e Alessandro Florenzi coprono la corsia destra, ma il calciatore poteva essere un buon acquisto in ottica futura.