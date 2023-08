Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo: va alla Lazio!

Un colpo del Milan potrebbe essere messo in pericolo da un’altra squadra di Serie A che punta a soffiare l’affare a parametro zero

Il Milan, ormai da tempo, era pronto a far rientrare il centrocampista giapponese, Daichi Kamada, nella rosa di Pioli. Infatti, questo, per i rossoneri sembrava essere l’affare del secolo poiché Kamada lascia l’Eintracht Francoforte a parametro zero. Fino a poche settimane fa, il giocatore giapponese sembrava essere pronto a passare al Milan, tuttavia, durante le trattative anche la Lazio ha mostrato interesse per Kamada e, adesso, sembra essere in pole position.

La Lazio soffia Kamada al Milan, trovato l’accordo

Al momento, dopo l’addio di Milinkovic che è passato al campionato arabo, l’arrivo del centrocampista giapponese sembra essenziale per la rosa di Sarri.

La società della Lazio, infatti, ha pronto un contratto biennale per Kamada, con opzione di rinnovo. Dunque, a quanto sembra, il giapponese è molto più vicino a firmare un contratto con la Lazio che con i rossoneri. Il sogno del Milan di ottenere Kamada sembra essere definitivamente sfumato.